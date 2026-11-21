Conoce los números ganadores del Tris en la Lotería Nacional para el viernes 20 de noviembre de 2026. Revisa las combinaciones exactas de los cinco sorteos realizados hoy.

La Lotería Nacional publicó el viernes 20 de noviembre de 2026 los resultados oficiales de todos los sorteos Tris realizados durante la jornada. Los números ganadores han sido confirmados para los cinco eventos programados, permitiendo a los participantes verificar si sus boletos son premiados en las modalidades Directas, Super Candados y otras opciones de juego.

Resultados ganadores del sorteo Tris hoy

El primer sorteo del día, el Tris del Mediodía, identificado con el número 36968, arrojó la combinación 0-1-8-4-3 y aplicó el multiplicador. Posteriormente, el Tris de las Tres, con el sorteo número 36969, registró los dígitos 3-4-8-3-7 bajo la condición de multiplicador activado.

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En la tarde, el Tris Extra sorteo 36970 confirmó la cifra 6-9-8-8-3 con su multiplicador activado. Más tarde, el Tris de las Siete sorteo 36971 entregó la combinación 8-8-7-3-2 con el multiplicador en vigor. Finalmente, el Tris Clásico sorteo 36972 concluyó con los números 8-9-4-0-8 sin aplicar el multiplicador.

Modalidades y horarios de los sorteos

El sorteo Tris de la Lotería Nacional se estructura en cinco oportunidades diarias que comienzan a las 13:00 horas con el Tris Mediodía y continúan hasta las 21:00 horas con el Tris Clásico. Cada evento selecciona aleatoriamente cinco dígitos de las urnas, que contienen esferas del 0 al 9, para formar las cifras ganadoras.

Los participantes pueden jugar seleccionando entre uno y cinco dígitos en combinaciones diferentes. Las modalidades de premio incluyen las Directas, divididas en Directa de 3, Directa de 4 y Directa de 5, así como opciones como Super Candados, Super Par Inicial, Super Par Final y Combos.

Información de premios y cobros oficiales

La Lotería Nacional informa que con una inversión mínima de 1 peso es posible ganar hasta 50 mil pesos a través del multiplicador. Los premios, independientemente del monto, se cobran en las oficinas ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémora, 06030, Ciudad de México, a partir del día siguiente al sorteo.

Existe una tolerancia de 60 días naturales para realizar el cobro, el cual requiere la presentación del boleto original como comprobante oficial. También se permite el cobro mediante aplicaciones móviles con cuentas de banco verificadas y validadas por la Lotería Nacional para garantizar la seguridad de la transacción.