Consulta los resultados del sorteo Tris de hoy 1 de noviembre de 2026 de la Lotería Nacional, con horarios, modalidades y cómo cobrar tu premio.

La Lotería Nacional ya comenzó a publicar los resultados del sorteo Tris de hoy 1 de noviembre de 2026, un domingo en el que las cifras ganadoras se dan a conocer a lo largo del día en distintos horarios. La Razón de México presenta los números de cada modalidad para que los lectores puedan verificar si tienen la combinación ganadora.

Resultados del sorteo Tris de hoy

Hasta el momento de la publicación, el Tris del Mediodía tiene el sorteo 36873, con resultado 1-4-7-5-9 y multiplicador NO. El Tris de las Tres tiene el sorteo 36874, con resultado 3-6-2-2-3 y multiplicador NO.

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Los sorteos Tris Extra, Tris de las Siete y Tris Clásico, con números de sorteo 36875, 36876 y 36877, aparecen todavía como pendientes en sus resultados y en su multiplicador.

Los lectores también pueden consultar los resultados del Tris de ayer y los del Chispazo de hoy, además de verificar en el mismo espacio si su boleto es ganador.

Horarios de los sorteos Tris de hoy

Los sorteos del día se realizan en distintos horarios: el Tris Mediodía a las 13:00 horas, el Tris de las Tres a las 15:00 horas, el Tris Extra a las 17:00 horas, el Tris de las Siete a las 19:00 horas y el Tris Clásico a las 21:00 horas.

Conocer este calendario permite seguir cada resultado conforme se publica durante el domingo, sin necesidad de esperar a un solo momento para revisar las cifras.

Cómo funciona el sorteo Tris

El Tris es un sorteo de la Lotería Nacional con el que, con sólo 1 peso, es posible ganar hasta 50 mil pesos, gracias a las modalidades del evento, como el multiplicador. El juego permite seleccionar 1, 2, 3, 4 o 5 dígitos, y cada dígito de un conjunto diferente se elige con esferas del 0 al 9.

Las urnas del Tris eligen 5 números al azar para formar una cifra que puede dar premios. Los ganadores se obtienen de las distintas modalidades, entre ellas las llamadas Directas, que tienen tres alternativas: Directa de 3, Directa de 4 y Directa de 5.

Además de las Directas, existen otras modalidades: Super Candados, Super Par, Par Inicial, Par Final y Combos. Para conocer todas las reglas y comprar el boleto, se puede visitar la página web de la Lotería Nacional.

Existen aplicaciones para teléfonos inteligentes donde se pueden reservar boletos para este sorteo. Según la información publicada, lo importante es verificar que la plataforma esté validada por la Lotería Nacional para evitar caer en una estafa.

El boleto es el comprobante oficial para cobrar el premio si resulta ganador, por lo que debe guardarse en un lugar seguro.

Cómo cobrar un premio del Tris

Cualquier premio, sin importar el monto, se puede cobrar en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México, a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Para cobrar un premio existe una tolerancia de 60 días naturales. Es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios a través de aplicaciones móviles, siempre que se cuente con una cuenta verificada y cuentas bancarias dadas de alta.