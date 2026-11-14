Resultados Dorado Noche 13 noviembre 2026: Número ganador 9089

Conoce el resultado oficial del Dorado Noche del 13 de noviembre de 2026. El número ganador es 9089 con quinta cifra 9. Consulta detalles y cómo cobrar.

El sorteo nocturno del Dorado realizado el viernes 13 de noviembre de 2026 ha definido un ganador definitivo. La entidad Lotería de Medellín, operador principal del juego, confirmó que el número ganador corresponde al 9089. Este resultado se dio a conocer tras el cierre oficial de las apuestas en la jornada nocturna.

Cifras exactas del sorteo Dorado

Los jugadores deben verificar sus tiquetes con la combinación precisa establecida por el operador oficial. El número ganador completo es 9089 y la quinta cifra adicional sorteada es el 9. Esta quinta cifra es un elemento clave que multiplica las posibilidades de obtener premios en las categorías inferiores del juego.

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El acto de extracción se llevó a cabo puntualmente a las 22:15 horas en Colombia. La transmisión y validación oficial permitieron que los resultados se hicieran públicos aproximadamente veinte minutos después del cierre. Todos los participantes pueden consultar la validez del sorteo a través de los canales oficiales de Juega Limpio.

Proceso de validación y juego de chance

El juego de chance funciona como una apuesta permanente donde el participante elige un número de hasta cuatro cifras. Las ganancias dependen de cuántas cifras acierte el jugador y en qué posición específica se encuentren estas. La quinta cifra adicional se sortea aparte del número principal para aumentar la complejidad y los premios.

La Lotería de Medellín mantiene registros estrictos de cada sorteo para garantizar la transparencia. Los únicos resultados válidos son aquellos consignados en el acta oficial. Este documento debe estar firmado por los delegados y las autoridades presentes durante el evento para ser considerado legalmente efectivo.

Normativa para el cobro de premios

Los ganadores deben presentar el tiquete original en cualquier punto de venta autorizado del país. Para montos menores, el pago se realiza directamente en el establecimiento donde se adquirió la apuesta. Este proceso es inmediato y no requiere trámites burocráticos adicionales por parte del ganador.

En caso de que el premio sea superior al límite establecido para puntos de venta, el ganador debe acudir a las oficinas del concesionario. Allí se requiere presentar el tiquete original junto con la cédula de ciudadanía del beneficiario. El plazo legal para reclamar cualquier premio es de un año contado a partir de la fecha exacta del sorteo.

Horarios y otros sorteos oficiales

El Dorado Noche se sortea diariamente a las 10:15 de la noche, hora de Colombia. Los resultados se actualizan en cuanto el operador confirma la veracidad de los datos extraídos. Además de este sorteo, existen otras modalidades como el Dorado Tarde y el Sinuano.

Los resultados de otros sorteos ocurridos el 13 de noviembre de 2026 incluyen el Dorado Mañana y la Caribeña. También se registraron los resultados nocturnos del Sinuano correspondientes al 12 de noviembre. Los jugadores deben verificar siempre la fuente oficial para evitar estafas o información incorrecta.

Verificación oficial y seguridad

Es fundamental que los apostantes validen sus combinaciones únicamente con los datos publicados por el operador oficial. Las publicaciones en redes sociales o terceros pueden contener errores o ser fraudulentas. La Lotería de Medellín es la entidad responsable de toda la gestión administrativa y técnica.

Los canales en línea y los puntos físicos autorizados son las únicas vías legales para participar. Se recomienda mantener el tiquete en un lugar seguro hasta completar el cobro. El incumplimiento del plazo de un año implica la pérdida automática del derecho al premio.