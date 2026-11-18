Conoce el número ganador del Dorado Tarde el 18 de noviembre de 2026: 2306 con quinta 3. Información oficial sobre premios y cobro.

El sorteo matutino del Dorado Tarde, llevado a cabo este miércoles 18 de noviembre de 2026, ha revelado su resultado oficial. El operador ha confirmado que la combinación ganadora es el número 2306. Adicionalmente, la quinta cifra asignada para este sorteo específico es el 3. Esta información se disemina a través de La Razón, quien reporta los datos en tiempo real para sus lectores.

Números Ganadores Dorado Tarde 18 Nov 2026

La clave principal para los apostantes que verifican su suerte en el Dorado Tarde es el 2306. Este número de cuatro dígitos ha sido el único premiado en la categoría principal de este sorteo. Paralelamente, la quinta cifra, que funciona como un multiplicador de premios, corresponde al dígito 3. El horario establecido para la realización del evento fue a las 15:30 horas, siguiendo la hora oficial de Colombia.

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Mecanismo del Juego Chanceta en Colombia

El chanceta, conocido técnicamente como el juego de apuestas permanentes más extendido en Colombia, funciona bajo reglas específicas. El participante selecciona un número de hasta cuatro cifras, buscando coincidir con el sorteo. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y su posición exacta. La quinta cifra se sortea de manera independiente para ofrecer mayores oportunidades de ganancia.

Procedimientos de Cobro de Premios

Para solicitar el pago de los premios, los ganadores deben acudir a cualquier punto de venta autorizado del operador. Es requisito indispensable presentar el tiquete original de la apuesta realizada. En el caso de montos mayores, el trámite se debe realizar directamente en las oficinas del concesionario. La normativa establece un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar cualquier premio.

Verificación Oficiosa y Próximas Fechas

Solo los resultados consignados en el acta oficial, firmada por las autoridades presentes, tienen validez legal. Los operadores publican los registros que son verificados por medios como La Razón para su difusión. El Dorado Tarde se sortea de lunes a sábado, con resultados disponibles veinte minutos después de las 15:30 horas. Los usuarios deben consultar siempre la fuente oficial para confirmar sus combinaciones.