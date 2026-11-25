El número ganador del Dorado Tarde del 25 de noviembre de 2026 es el 6628 con la quinta cifra 2. Conoce los detalles del sorteo y horarios.

El sorteo matutino y vespertino del juego de azar más popular en Colombia finalizó este miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 15:30 horas con un resultado concreto y verificable. El número principal ganador para el Dorado Tarde fue el 6628, lo que significa que los apostadores que seleccionaron esta combinación de cuatro cifras completas son los beneficiarios directos de la jugada principal. Este evento cierra la ronda de apuestas diarias que se llevan a cabo de manera regular en el territorio nacional bajo estrictos estándares operativos.

Además del número de cuatro cifras, el sorteo determinó una quinta cifra adicional que juega un papel fundamental en la estructura de premios del juego. Para la sesión de la tarde de hoy, la quinta cifra sorteada fue el número 2. Esta cifra extra se genera de forma independiente al número principal y sirve como un multiplicador que expande las posibilidades de ganar premios secundarios o adicionales para los jugadores que acertaron la combinación básica. La quinta cifra es un elemento clave que define la jerarquía de los premios ofrecidos por los operadores autorizados.

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Detalle del número 6628 y cifra 2

El número 6628 se consolida como el ganador oficial de esta edición del Dorado Tarde celebrada el 25 de noviembre de 2026. La quinta cifra, identificada como el número 2, complementa el resultado oficial que los operadores de lotería deben registrar en sus actas públicas. Esta especificidad numérica es vital para la validación de los tiquetes, ya que cualquier discrepancia entre el tiquete físico del jugador y estos datos oficiales anularía la validez del premio. La precisión en la difusión de estos dígitos asegura la transparencia del proceso de sorteo.

Horarios y frecuencia del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde, hora de Colombia, estableciendo un calendario fijo para los apostadores. Los resultados se ponen a disposición del público general aproximadamente veinte minutos después de que concluye el acto del sorteo físico. Esta ventana de tiempo permite la verificación inicial de los números antes de su publicación masiva en los canales oficiales y puntos de venta autorizados. La regularidad de este horario permite a los ciudadanos planificar sus compras de tiquetes con antelación.

Reclamo de premios y validez legal

Para cobrar cualquier premio, ya sea menor o mayor, el apostador debe presentar el tiquete original en un punto de venta autorizado o en las oficinas del concesionario. El plazo legal para reclamar los premios otorgados por este sorteo vence exactamente un año a partir de la fecha del sorteo, que fue el 25 de noviembre de 2026. Es imperativo que los ganadores conserven el tiquete en perfectas condiciones, ya que sin este documento físico no se puede acreditar la validez de la apuesta realizada. Para montos elevados, se requiere además la presentación de la cédula de ciudadanía.

Contexto del juego Chance en Colombia

El Chance se mantiene como el juego de apuestas permanentes más extendido en Colombia, operando bajo un sistema donde el apostador elige un número de hasta cuatro cifras. La ganancia depende directamente de cuántos aciertos se logren y en qué posición exacta se encuentren los dígitos seleccionados por el jugador. La quinta cifra, sorteada aparte, multiplica las opciones de premio y añade una capa de complejidad estratégica al juego. Los resultados oficiales solo son válidos si coinciden con el acta firmada por las autoridades presentes durante el sorteo, garantizando así la integridad del sistema de apuestas.