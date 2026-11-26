Descubre el resultado oficial del sorteo Dorado Tarde del 26 de noviembre de 2026. El número ganador es 6093 y la quinta cifra es 1. Lee detalles completos.

El sorteo del Dorado Tarde realizado el jueves 26 de noviembre de 2026 ha definido sus resultados oficiales al cierre del evento programado para las 15:30 horas. La combinación premiada correspondiente a esta jornada está compuesta por el número principal 6093, el cual ha sido validado como el ganador único para los participantes de este juego de suerte y azar.

Además del número de cuatro cifras, la quinta cifra sorteada en esta edición específica es el 1. Este dato adicional forma parte integral de la estructura del juego y determina multiplicadores o premios extra para los apostantes que acertaron tanto la serie principal como este dígito suplementario en su boleto.

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Definición del Número Ganador 6093

El número 6093 emerge como el resultado central del sorteo Dorado Tarde de la fecha indicada. Este número debe coincidir exactamente con la serie elegida por el jugador para acceder a la categoría principal de premio. La precisión en la selección de cada uno de los dígitos es el factor determinante para validar la apuesta y reclamar la ganancia correspondiente.

La quinta cifra 1 opera como un elemento diferenciador dentro del sistema de apuestas. Los jugadores que alinearon este dígito adicional con el resultado oficial tienen derecho a bonificaciones específicas que se suman al valor base del premio. La combinación de ambos resultados define la jerarquía de las ganancias en esta modalidad de juego.

Mecánica del Juego Chance en Colombia

El juego de chance se distingue como la modalidad de apuestas permanentes más extendida y utilizada en todo el territorio colombiano. La dinámica básica exige que el apostante seleccione un número de hasta cuatro cifras para participar. La lógica del juego premia la exactitud en la posición de los dígitos, lo que aumenta la dificultad y el valor de los premios mayores.

La estructura del sorteo permite ganar según la cantidad de cifras acertadas y su ubicación exacta en la serie. No basta con tener los números correctos; deben estar en el orden preciso para considerar la apuesta como ganadora. Esta regla estricta aplica tanto para el número principal como para la interacción con la quinta cifra extra.

Procedimientos para Reclamar Premios

La recolección de los premios otorgados en este sorteo se realiza en los puntos de venta autorizados del operador. Los beneficiarios deben presentar el tiquete original como único comprobante de validez de la apuesta. Este documento físico es requisito indispensable para validar la identidad del ganador y el monto a cobrar en las cajas autorizadas.

Para montos de premio considerables, el procedimiento cambia y requiere acudir a las oficinas centrales del concesionario. En estos casos, además del tiquete original, se exige la presentación de la cédula de ciudadanía para verificación legal. El plazo máximo para realizar este reclamo es de un año calendario, contable a partir de la fecha exacta del sorteo realizado.

Horarios y Validación Oficial de Resultados

El Dorado Tarde se lleva a cabo de manera regular de lunes a sábado a las 15:30 horas, siguiendo el horario de Colombia. La transparencia del proceso implica que los resultados se oficializan aproximadamente veinte minutos después de culminar el sorteo físico. Esta breve espera garantiza la integridad de la extracción de las bolas o números.

Solo los resultados consignados en el acta oficial firmada por las autoridades competentes y delegados presentes tienen validez legal. Las fuentes no oficiales o publicaciones anticipadas no sustituyen el registro formal. Es responsabilidad del jugador verificar siempre la información con la fuente oficial del operador para evitar confusiones con sorteos pasados o resultados erróneos.