Resultados electorales EE.UU.: Demócratas ganan en Texas, California e Iowa

Análisis de los comicios en Estados Unidos donde demócratas lograron victorias históricas en Texas, California, Georgia y Maine, cambiando el mapa político.

Los resultados de las elecciones celebradas este martes en Estados Unidos han marcado un punto de inflexión significativo en la historia política del país. Entre los hitos más destacados se encuentra la elección de Keisha Lance Bottoms como la primera gobernadora afroamericana de Georgia. Su victoria representa el primer triunfo para los demócratas en ese cargo gubernamental en 25 años. Por otro lado, Gina Hinojosa logró la gobernatura de Texas para el Partido Demócrata, rompiendo una racha de 32 años sin éxito en esa entidad que durante décadas fue un bastión republicano.

Victorias históricas en estados clave

Xavier Becerra se alzó con la victoria en California para convertirse en el primer mandatario latino del estado desde 1875. Nacido en Sacramento en 1958, es hijo de María Teresa, migrante de Jalisco, y Manuel Becerra, trabajador del campo originario de Sacramento. Con estudios en Artes, Economía y Derecho por la Universidad Stanford, su trayectoria incluye 24 años en la Cámara de Representantes, su rol como fiscal general de California y su desempeño como secretario de Salud bajo el gobierno de Joe Biden. Derrotó a Steve Hilton, candidato republicano nacido en Reino Unido y vinculado al conservadurismo de Margaret Thatcher.

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Durante los próximos cuatro años, Becerra estará al frente de California, una entidad con 39.5 millones de habitantes considerada la quinta economía más grande del mundo. En Iowa, Josh Turek, atleta paralímpico de baloncesto y representante estatal, ganó el escaño contra la republicana Ashley Hinson. Esta victoria otorgó a los demócratas el control de la Cámara Alta al arrebatar ese asiento a los republicanos, marcando el primer triunfo demócrata en el Senado de Iowa desde 2008.

Desplazamiento de la hegemonía republicana en Texas

Troy Jackson derrotó a la senadora Susan Collins en las elecciones al Senado por Maine, poniendo fin a su mandato de más de 30 años. Este resultado fue crucial para la lucha de los demócratas por recuperar la mayoría en el Senado. En Texas, James Talarico aseguró el puesto en el Senado frente al republicano Ken Paxton. Talarico se convierte en el primer demócrata en ganar una elección estatal en Texas desde 1994, finalizando más de tres décadas de hegemonía republicana en la entidad.

Este triunfo redefine el mapa político de Texas y aporta un lugar estratégico en la composición de la Cámara Alta. Otro caso relevante es Bobby Pulido, quien ganó el Distrito 15 de Texas en la cámara de representantes. A sus 53 años, superó en votos a Mónica De La Cruz, recuperando el distrito arrebatado por los republicanos en 2022. Pulido, reconocido artista local con más de tres décadas de carrera, centró su mensaje en combatir el aumento del costo de la vida y mejorar el acceso a la educación y la salud, aunque expresó personalmente su oposición al aborto respetando la decisión de las mujeres.

Nuevos hitos de diversidad en el Congreso

Ilhan Omar fue reelegida como representante del Distrito 5 de Minnesota tras derrotar al republicano John Nagel. Junto a Rashida Tlaib, son las primeras mujeres musulmanas en llegar al Congreso. Deb Haaland se convirtió en la primera gobernadora indígena estadounidense en la historia del país al imponerse a Gregg Hull en Nuevo México. La vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, miembro de la Banda de la Tierra Blanca del pueblo ojibwe, se convirtió en la primera senadora indígena al derrotar a Michele Tafoya.

Abdul El-Sayed se transformó en el primer estadounidense musulmán en servir en el Senado al vencer al republicano Mike Rogers en Michigan. Chris Pappas ganó su contienda para el Senado en Nueva Hampshire, convirtiéndose en el primer senador abiertamente gay del país al derrotar al exsenador republicano John E.