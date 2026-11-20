Descubre los resultados oficiales de la Lotería de Bogotá sorteo 2873 del 19 de noviembre de 2026. Número ganador 8098, serie 037. Recupera tu premio.

El sorteo 2873 de la Lotería de Bogotá se llevó a cabo el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 22:25 horas. Este evento lúdico, que forma parte de la tradición de los juegos de azar en Colombia, culminó con la determinación del premio mayor y los resultados oficiales asociados.

La combinación ganadora para el premio principal, reconocida como el billete seco, corresponde al número 8098. Adicionalmente, se validó la serie 037 como el código de autenticidad requerido. Esta dupla específica de número y serie representa el máximo logro en la estructura de apuestas de este sorteo específico.

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Mecánica del Sorteo y Premios Mayores

La Lotería de Bogotá opera bajo un formato de billete que se distingue por su estructura matemática y legal definida. Cada billete emitido contiene dos componentes esenciales: un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para que un participante se lleve el premio mayor, es imperativo que acierte simultáneamente en ambos elementos.

El valor del premio no se atribuye exclusivamente al poseedor del billete completo. El sistema permite la división del billete en fracciones, lo que democratiza la oportunidad de ganar. Quien sea poseedor de una fracción específica tiene derecho a la parte proporcional del premio total, según el porcentaje adquirido.

Cobro y Plazos para Reclamar Premios

Los mecanismos para retirar los fondos dependen del monto obtenido. Los premios menores se pueden cobrar directamente en los puntos de venta autorizados, simplificando el proceso para los jugadores con montos más bajos. Este canal permite una liquidación rápida sin trámites burocráticos extensos.

Para el cobro del premio mayor y los secos, el procedimiento es más riguroso. Los ganadores deben acudir físicamente a las oficinas de la Lotería de Bogotá o a la entidad financiera que la organización designe como depositaria. Es obligatorio presentar el billete original en perfecto estado junto con la cédula de ciudadanía del ganador para validar la identidad.

Existe una limitante temporal estricta para hacer efectiva la ganancia. El plazo legal para reclamar cualquier premio es de un año, contando a partir de la fecha del sorteo, que fue el 19 de noviembre de 2026. Pasado este periodo, el derecho al cobro se extingue, por lo que la diligencia del ganador es fundamental.

Agenda y Canales Oficiales de Verificación

La Lotería de Bogotá mantiene una regularidad estricta en su programación. Los sorteos se ejecutan de forma ininterrumpida los jueves a las 22:25 horas, según el huso horario de Colombia. Esta consistencia permite a los aficionados planificar sus apuestas con anticipación y conocer la cronología exacta de los eventos.

La publicación de los resultados no es instantánea. El sistema requiere un proceso de verificación y cierre técnico que toma aproximadamente veinte minutos después de la extracción. El resultado oficial se hace disponible en los canales digitales y físicos del operador una vez completado este control de calidad.

Es crucial destacar que los resultados obtenidos a través de cualquier medio digital o de terceros deben contrastarse siempre con la fuente primaria. La validez legal y financiera de un premio reside exclusivamente en el acta oficial del sorteo. Este documento debe estar firmado por los delegados y las autoridades presentes, certificando la transparencia del proceso y la autenticidad del número 8098 con serie 037.