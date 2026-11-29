Conoce los resultados oficiales del sorteo 4652 de la Lotería de Boyacá del 28 de noviembre de 2026. El número ganador 6299 con serie 382 recibió el premio mayor.

La Lotería de Boyacá finalizó su sorteo número 4652 la noche del sábado 28 de noviembre de 2026, estableciendo los criterios de victoria para esta edición específica del juego. El número que resultó ganador del premio mayor fue el 6299, acompañado de la serie 382, conformando la combinación exacta requerida por las bases del juego para adjudicarse la bolsa principal.

Los resultados de la Lotería de Boyacá confirman que el ganador debe haber poseído un billete con la combinación numérica 6299 y la serie 382. Esta fecha específica marca el evento oficial donde se definió al afortunado poseedor de la ganancia principal, siguiendo el calendario establecido de sorteos nocturnos que se realizan cada sábado.

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Detalle Técnico del Premio Mayor 4652

El sorteo de la Lotería de Boyacá se llevó a cabo a las 22:30 horas, hora de Colombia, durante la jornada del sábado 28 de noviembre de 2026. La estructura del billete ganador exige la coincidencia simultánea de un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, reglas fundamentales que determinan la validez del premio en este juego tradicional colombiano.

La Lotería de Boyacá divide los billetes en fracciones, lo que significa que el premio mayor se distribuye proporcionalmente entre los poseedores de las fracciones correspondientes al número ganador. Quien adquirió una fracción del billete con los dígitos 6299 y la serie 382 tiene derecho a recibir la parte del premio asignada a esa fracción específica, garantizando la integridad del sistema de premios fraccionados.

Procedimientos de Reclamación de Premios

Para cobrar el premio mayor y los premios secos resultantes del sorteo 4652 de la Lotería de Boyacá, los ganadores deben acudir directamente a las oficinas de la entidad o a la entidad financiera que esta designe. Es obligatorio presentar el billete original completo junto con la cédula de ciudadanía del poseedor, ya que la Lotería de Boyacá requiere identificación verificable para liberar los fondos.

Los premios menores derivados de este sorteo pueden reclamarse en los puntos de venta autorizados por la Lotería de Boyacá, presentando únicamente el tiquete comprado en el establecimiento. El plazo legal para reclamar cualquier premio, ya sea mayor o menor, es de un año contado a partir de la fecha del sorteo, es decir, hasta el 28 de noviembre de 2027 para esta edición.

Distribución y Canales de Juego

Las apuestas en la Lotería de Boyacá pueden realizarse en cualquier punto de venta autorizado dentro del territorio colombiano o a través de los canales en línea operados por la misma institución. La Lotería de Boyacá mantiene una red de distribución amplia que permite la participación de ciudadanos en todos sus sorteos programados, facilitando el acceso a los juegos de azar regulados.

El resultado oficial de la Lotería de Boyacá se confirma aproximadamente veinte minutos después de que finaliza el sorteo nocturno, momento en el que los operadores actualizan la información disponible. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial firmada por los delegados y autoridades presentes, asegurando que la Lotería de Boyacá mantenga la transparencia en sus pagos y sorteos.

Horario y Validación Oficial

La Lotería de Boyacá programa sus sorteos regulares los sábados a las 10:30 de la noche, hora de Colombia, creando una rutina esperada por los aficionados a los juegos de azar en la región. La verificación de los números ganadores debe realizarse siempre con la fuente oficial publicada por la Lotería de Boyacá, desestimando cualquier información no certificada sobre las combinaciones de números y series.