Resultados Lotería de Cundinamarca 4828: Premio Mayor 0474 Serie 015

Conoce los resultados oficiales del sorteo 4828 de la Lotería de Cundinamarca realizado el 9 de noviembre de 2026. Número ganador 0474, serie 015 y guía de cobro.

La Lotería de Cundinamarca llevó a cabo su sorteo número 4828 en la noche del lunes 9 de noviembre de 2026. El organismo operador confirmó que el número ganador del premio mayor es el 0474, correspondiente a la serie 015. Este resultado se definió en el sorteo que comenzó a las 23:15 horas según la hora local de Colombia. Los participantes que posean billetes con esta combinación específica han sido los afortunados en obtener el premio principal.

Detalles del Número Ganador 0474 Serie 015

El número 0474 y la serie 015 constituyen la combinación única que ganó el premio mayor en el sorteo 4828. Cada billete de la Lotería de Cundinamarca está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie de tres cifras. Para resultar ganador del premio principal, el billete debe coincidir exactamente con ambos valores identificados por la lotería. El sorteo se realiza tradicionalmente los lunes a las 11:15 de la noche, hora de Colombia, y los resultados oficiales se ponen a disposición del público aproximadamente veinte minutos después de la extracción.

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Mecánica de Juego y Reglas de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca opera bajo las reglas tradicionales de las loterías colombianas, permitiendo la compra de billetes tanto físicos como digitales. Los jugadores adquieren un billete que contiene una combinación numérica específica y su serie correspondiente. El mecanismo de juego es directo: se debe acertar tanto el número de cuatro cifras como la serie de tres cifras para ganar el premio mayor. Además, el billete se puede adquirir en fracciones, lo que permite a los participantes ganar la parte proporcional del premio si poseen una fracción ganadora. Esta estructura facilita la participación masiva y asegura que los premios se distribuyan de manera justa según la propiedad del tiquete.

Proceso de Reclamo y Cobro de Premios Mayores

La Lotería de Cundinamarca establece procedimientos claros para que los ganadores reclamen sus premios de manera segura. Los premios menores se pagan directamente en los puntos de venta autorizados, donde el jugador presenta su tiquete para recibir la compensación correspondiente. Para el premio mayor y los premios secos, los ganadores deben acudir personalmente a las oficinas de la Lotería de Cundinamarca o a la entidad financiera que esta haya designado específicamente para este fin. En estos casos, es obligatorio presentar el billete original junto con la cédula de ciudadanía del titular. El plazo legal para reclamar cualquier premio, ya sea mayor o menor, es de un año contado a partir de la fecha del sorteo, es decir, hasta el 9 de noviembre de 2027.

Puntos de Venta y Verificación Oficial de Resultados

Las apuestas para la Lotería de Cundinamarca se pueden realizar en cualquier punto de venta autorizado a lo largo del país o a través de los canales en línea de los operadores habilitados. La Lotería de Cundinamarca recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados con la fuente oficial, ya que los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial del sorteo. Este documento es firmado por los delegados y las autoridades presentes durante el evento, garantizando la transparencia del proceso. Es fundamental confiar únicamente en estas fuentes primarias para confirmar la validez de un billete ganador y evitar fraudes.