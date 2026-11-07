Resultados Lotería Nacional 6 noviembre 2026: Gana número 04501

El número 04501 gana 17 millones de pesos en la Lotería Nacional del 6 de noviembre de 2026. Revisa aquí los premios completos y detalles.

El sorteo oficial de la Lotería Nacional celebrado el viernes 6 de noviembre de 2026 entregó los primeros premios sin necesidad de grandes complicaciones ni eventos extraordinarios en el desarrollo del juego. La cifra premiada principal correspondió al número 04501, el cual se llevó una recompensa sustancial y definitiva para sus tenedores.

El número 04501 gana 17 millones de pesos

La Lotería Nacional anunció oficialmente que el número 04501 obtiene premio de 17,000,000.00 en la categoría del sorteo principal de esta jornada. Este monto representa la cifra más alta entregada en el evento de este día, marcando un punto focal para los participantes que revisan los resultados tras el cierre del sorteo.

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Es importante destacar que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del sorteo, lo que diversifica las oportunidades de ganar para los jugadores habituales de este organismo público. La estructura de premios continúa siendo uno de los pilares de la atención mediática que recibe este evento semanal.

Desglose detallado de los premios en metálico

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes encuentran aquí el listado exacto de los segundos y terceros lugares premiados en este evento específico. La distribución de los premios secundarios sigue una progresión clara desde la cima hasta las cifras finales entregadas.

El número 22373 obtiene premio de 275,000.00 pesos. En la misma cifra de recompensa se ubica el número 01652, también obtiene premio de 275,000.00 pesos. Esta igualdad en los montos para los siguientes lugares más altos demuestra la simetría en la tabla de premios de este sorteo particular.

Más abajo en la escala de recompensas, el número 27046 obtiene premio de 144,000.00 pesos. Paralelamente, el número 59694 obtiene premio de 144,000.00 pesos, cerrando este grupo de premios intermedios con montos consistentes.

Finalmente, la cadena de premios continúa con el número 21005 que obtiene premio de 90,000.00 pesos. También el número 56432 obtiene premio de 90,000.00 pesos, completando así el desglose oficial de los diez primeros lugares premiados en este sorteo del 6 de noviembre.

Contexto sobre los montos y documentación oficial

La Lotería Nacional mantiene un sistema de distribución donde a casa se lleva la cifra de 1 millón 400 mil pesos en concepto de participación institucional o administración. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aun así los premios son altos comparados con otros concursos similares.

Para verificar la autenticidad de estos resultados, existe el Sorteo Superior 2903 en PDF. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible en los archivos oficiales para contrastar los números impresos contra los transmitidos en vivo.

Los ganadores deben seguir los procedimientos establecidos para reclamar sus premios. La Lotería Nacional de hoy 6 de noviembre de 2026 solo tiene que realizar estos pasos para formalizar el cobro de la recompensa correspondiente al número premiado en cada caso específico.

La transparencia en la publicación de estos montos exactos asegura que todos los participantes puedan conocer con precisión las cifras que se entregaron. El evento del viernes 6 de noviembre queda así registrado oficialmente con los números y montos detallados anteriormente.