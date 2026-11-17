Descubre los números ganadores del Chispazo de las Tres y Clásico de hoy 17 noviembre 2026. Conoce los sorteos, reglas de juego y cómo cobrar premios.

La Lotería Nacional publicó este 17 de noviembre del 2026 los resultados oficiales de los sorteos diarios, marcando el inicio de una nueva jornada para los aficionados a los juegos de azar en México. Los jugadores pueden verificar las combinaciones que les permiten aspirar a la bolsa acumulada, la cual depende exclusivamente de las ventas generadas en el transcurso del martes.

En la capital mexicana, La Razón de México ha difundido las cifras exactas correspondientes a las dos modalidades principales del sorteo. La entidad pública asegura que estos datos son la base para que los concursantes puedan validar sus boletos físicos o digitales de manera inmediata y segura.

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Resultados Oficiales Chispazo 17 Noviembre 2026

La Lotería Nacional confirmó los números ganadores para la jornada del 17 de noviembre del 2026 en ambas categorías del sorteo. El Chispazo de las Tres correspondiente al Sorteo 12379 arrojó como secuencia vencedora a los números 01, 02, 10, 11 y 24.

Por su parte, el Chispazo Clásico, identificado con el número de Sorteo 12380, registró la combinación ganadora compuesta por los dígitos 04, 12, 14, 19 y 27. Estas series numéricas son las únicas que otorgan derecho al premio mayor en sus respectivas categorías este día.

Mecánica de Juego y Reglas del Sorteo

La Lotería Nacional estructura este juego en dos formatos distintos que los participantes pueden adquirir, ya sea en las taquillas físicas autorizadas o a través de canales electrónicos. En ambos casos, la mecánica se basa en cinco casilleros, donde cada uno contiene una secuencia de únicamente 28 números posibles.

Los jugadores tienen la libertad de seleccionar cinco números en sus boletos, aunque pueden optar por generarse sus propias combinaciones o solicitar a la máquina expendedora de la Lotería Nacional que elijan la serie de forma aleatoria. Se permite el uso de combinaciones múltiples que incluyen de seis a siete números para incrementar la probabilidad de acierto.

Es fundamental que el participante verifique la integridad de su selección en el momento de la compra. Cualquier error en la marcación de los números puede resultar en una nulidad inmediata, por lo que la atención al detalle es una responsabilidad del jugador antes de cerrar la transacción.

Seguridad del Boleto y Plataformas Digitales

El comprobante de compra, conocido como boleto, constituye el documento oficial y único para acreditar la victoria. La Lotería Nacional insiste en que su custodia es vital, pues sin la presentación física o digital de este vale no se puede reclamar ningún premio, por pequeño que sea el monto ganado.

Para quienes prefieren la modalidad digital, existen aplicaciones móviles que permiten realizar la reserva de boletos para el Chispazo. Es obligatorio utilizar únicamente plataformas validadas directamente por la Lotería Nacional para evitar fraudes cibernéticos y garantizar que el ticket electrónico tenga validez legal plena ante la entidad.

Procedimiento para Cobrar Premios

Cualquier premio, independientemente de su valor económico, se puede retirar en las oficinas centrales de la Lotería Nacional. La dirección específica para el trámite es Av. de la República 115, en la colonia Tabacalera del delegación Cuauhtémoc, con código postal 06030 en Ciudad de México.

El cobro está habilitado a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Los ganadores cuentan con una tolerancia estricta de 60 días naturales para presentar sus boletos y recibir el pago. Además de la vía presencial, es posible acreditar los premios mediante aplicaciones móviles autorizadas, siempre y cuando el usuario cuente con una cuenta verificada y bancos dados de alta en el sistema.