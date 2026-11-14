Resultados Mi Loto 641: Números ganadores del sorteo 13 de noviembre

Descubra los números ganadores del Mi Loto 641 celebrado el viernes 13 de noviembre. Conozca la combinación premiada, horarios y requisitos para reclamar premios en Colombia.

El sorteo número 641 de Mi Loto, celebrado el viernes 13 de noviembre, ha determinado una combinación específica de números que se alzará como la ganadora oficial de este ciclo. La fecha y hora exacta de la extracción fueron clave para que los participantes verificaran sus boletos, estableciendo un punto de referencia claro para la validación de los juegos de azar en la región.

Conjunto ganador oficial 641

La combinación premiada para el sorteo 641 es 04-10-26-31-35. Estos cinco dígitos fueron los seleccionados durante la sesión nocturna y representan la única mezcla válida para los premios mayores otorgados en esta instancia del juego. Los jugadores deben verificar si sus tiquetes coinciden exactamente con esta secuencia para calificar a los reconocimientos correspondientes.

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Horarios oficiales de transmisión

Mi Loto se lleva a cabo con regularidad los días lunes, martes, jueves y viernes a las 20:00 horas, siguiendo estrictamente la hora oficial de Colombia. Este horario fijo permite a los apostantes planificar sus participaciones y asegurarse de no perderse la extracción diaria, manteniendo una rutina constante de juego y espera de resultados.

Verificación y canales autorizados

Los resultados se hacen públicos aproximadamente veinte minutos después de finalizada la extracción, momento en el que los operadores actualizan la información oficial. Las apuestas se pueden realizar en cualquier punto de venta autorizado distribuido por todo el país, así como a través de los canales en línea oficiales de cada operador, garantizando accesibilidad y seguridad para los usuarios.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar premios menores, basta con presentar el tiquete físico en el mismo punto de venta donde se adquirió la apuesta. En cambio, para la percepción de premios de mayor cuantía, los ganadores deben acudir personalmente a las oficinas del operador, llevando consigo el tiquete original y su cédula de ciudadanía para la debida identificación.

Plazo límite y vigencia legal

Existe un plazo estricto de un año contado a partir de la fecha del sorteo para reclamar cualquier premio obtenido. Los únicos resultados considerados válidos son aquellos consignados en el acta oficial firmada por los delegados y las autoridades presentes durante la sesión. Los apostantes deben consultar siempre la fuente oficial para confirmar la validez de sus tiquetes.