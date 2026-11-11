Resultados Mi Loto sorteo 639: combinación ganadora del 10 de noviembre

Conoce los números ganadores del sorteo 639 de Mi Loto celebrado el martes 10 de noviembre. Descubre la combinación oficial y las reglas para reclamar premios.

La lotería colombiana confirmó este martes 10 de noviembre los resultados oficiales del sorteo número 639 de Mi Loto. La combinación que resultó ganadora en esta edición fue 04 · 08 · 14 · 15 · 23. El evento se llevó a cabo puntualmente a las 20:00 horas, siguiendo el horario establecido por los operadores autorizados en todo el territorio nacional.

Combinación ganadora del sorteo 639

Los cinco números seleccionados como ganadores durante el sorteo 639 fueron 04, 08, 14, 15 y 23. Esta combinación específica determinó a los únicos participantes elegibles para recibir el premio mayor de esta jornada. Los jugadores que posean un tiquete con esta secuencia exacta han cumplido con el requisito fundamental para participar en la distribución de los fondos acumulados.

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Cronograma y horarios de los sorteos

Mi Loto mantiene una programación fija que se repite cuatro veces por semana. Los sorteos se celebran los días lunes, martes, jueves y viernes. Cada sesión comienza a las 8:00 de la noche, hora de Colombia. Los participantes deben tener en cuenta este horario para realizar sus apuestas antes de que cierre la venta de boletos.

La divulgación de los resultados no es inmediata al cierre del sorteo. El sistema requiere aproximadamente veinte minutos para procesar la información y publicar los números ganadores. Las actualizaciones se realizan tan pronto como el operador oficial confirma los datos extraídos de la urna correspondiente.

Requisitos para reclamar premios menores y mayores

El proceso para cobrar los premios varía según la cuantía del monto ganado. Para los premios menores, los ganadores pueden acudir directamente a cualquier punto de venta autorizado donde adquirieron el tiquete. Es necesario presentar el tiquete físico original ante el vendedor para recibir el pago en efectivo.

Para los premios de mayor valor, el procedimiento es más estricto. Los ganadores deben dirigirse a las oficinas centrales del operador de lotería. En estas instalaciones, además del tiquete original, se exige la presentación de la cédula de ciudadanía del titular. Este protocolo garantiza la identidad del reclamante y la validez legal del cobro.

Plazo de vigencia y verificación oficial

Existe un límite de tiempo estricto para hacer efectiva la reclamación de cualquier premio. El plazo establecido es de un año completo contado desde la fecha exacta del sorteo. Si este periodo vence sin que se realice el cobro, el derecho sobre el premio se extingue.

La autoridad competente establece que los únicos resultados válidos son aquellos consignados en el acta oficial del sorteo. Este documento debe estar firmado por los delegados y las autoridades presentes durante la ceremonia. Cualquier otra fuente o reporte preliminar carece de validez legal frente a disputas o reclamaciones tardías.