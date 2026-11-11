Resultados Sorteo Lotería Nacional 10 Noviembre: Gana 21 Millones

Conoce los resultados del Sorteo Mayor 4035 de la Lotería Nacional del 10 de noviembre. El número ganador del Premio Mayor de 21 millones es el 11324.

La Lotería Nacional entregó el Premio Mayor de 21 millones de pesos en el Sorteo Mayor 4035 celebrado este martes 10 de noviembre. Este evento especial dedicó sus premios a conmemorar al InnovaFest 2026, una plataforma impulsada por la Secretaría de Economía del Gobierno de México.

Ganadores del Sorteo Mayor 4035

El número 11324 resultó ser el ganador absoluto del premio mayor de 21 millones de pesos en esta edición. Además, otros billetes recibieron montos significativos dentro de la bolsa acumulada de 66 millones 99 mil pesos. El número 06215 obtuvo un premio de 900,000 pesos y el número 30500 recibió 240,000 pesos.

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Tres números más compartieron el reconocimiento con premios menores pero sustanciales. El número 47761 ganó 120,000 pesos, mientras que el número 19694 también se llevó 120,000 pesos. Los Niños Gritones de la Lotería Nacional anunciaron estos premios directos durante la ceremonia oficial.

Dinámica de Premios y Billetes

Este sorteo tradicional se juega todos los martes y reparte un premio mayor fijo de 21 millones de pesos. La estructura de participación permite a los ciudadanos acceder a diferentes niveles de ganancia según el tipo de billete adquirido. La inversión mínima para participar comienza con un solo cachito.

Un único cachito tiene un costo de 30 pesos y ofrece la posibilidad de ganar hasta 350,000 pesos. Esta opción representa la entrada más accesible para los jugadores habituales del sorteo nacional. La transparencia en los pagos garantiza la confianza del público participante.

Comprar la serie completa de 20 cachitos requiere una inversión de 600 pesos. Con esta modalidad, el participante puede competir por premios de hasta 7 millones de pesos. Esta estrategia aumenta considerablemente las probabilidades de obtener ganancias mayores en cada sorteo regular.

Requisitos para el Premio Mayor

Para asegurar el Premio Mayor de 21 millones de pesos, es necesario adquirir tres series completas. Esto implica una inversión total de mil 800 pesos en 60 cachitos numerados. La lotería utiliza billetes que van desde el 00001 hasta el 60,000 en cada sorteo.

La ceremonia de premiación del Sorteo Mayor 4035 se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional. La transmisión comenzó a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Este formato digital permite a los espectadores verificar los resultados en tiempo real.