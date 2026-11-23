Conoce los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1769 de la Lotería Nacional del 22 de noviembre de 2026. Detalles sobre el premio mayor y ganadores.

La Lotería Nacional finalizó este domingo 22 de noviembre de 2026 la emisión del Sorteo Zodiaco 1769, un evento emblemático que destinó sus ganancias al Museo y Salón de la Fama de la Natación Mexicana. Este mecanismo de solidaridad pública permite que la afición a los juegos de azar apoye directamente el patrimonio deportivo nacional. El premio principal de esta edición especial asciende a 7 millones de pesos, una cifra significativa que refleja el compromiso de la entidad con las causas sociales.

Detalles del Sorteo Zodiaco 1769

La ceremonia oficial de premiación inició puntualmente a las 20:00 horas, momento en que se colocó la pizarra para revelar la lista completa de números ganadores. Los niños grito-nes de la Lotería Nacional tuvieron a su cargo anunciar los números sorteados con su tradicional energía. La estructura del sorteo incluye 600 premios directos, abarcando desde el premio mayor hasta montos de 2,200 pesos, garantizando una alta probabilidad de recompensa para los participantes.

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Palmarés de Ganadores del Sorteo

El número 2224 se adjudicó el premio mayor de 1,100,000.00 pesos, correspondiente a la serie del signo zodiacal Escorpión. Este resultado destaca como uno de los más relevantes de la historia reciente de esta rifa mensual. Por su parte, el número 1783, vinculado al signo Leo, obtuvo una recompensa sustancial de 88,000.00 pesos, confirmando su estatus como ganador directo en esta edición.

Otro de los ganadores significativos fue el número 0837, asociado al signo Géminis, quien recibió 61,600.00 pesos. La diversidad de signos astrológicos cubiertos en los premios menores amplía las oportunidades de los compradores. Adicionalmente, el número 8582, bajo el signo Virgo, se llevó 52,800.00 pesos, demostrando la repartición equitativa de los fondos del sorteo.

Entre los montos intermedios, el número 2782, también bajo el signo Virgo, resultó premiado con 26,400.00 pesos. La Lotería Nacional mantiene registros detallados de cada uno de estos aciertos para asegurar la transparencia del proceso. Los ganadores de esta jornada tienen derecho a reclamar sus premios mediante los procedimientos establecidos por la institución.

Mecánica y Participación del Sorteo

Este sorteo particular se juega únicamente en una serie, lo que significa que los 20 cachitos conforman un grupo único. Cada cachito tiene un costo de 20 pesos, permitiendo que cualquier persona pueda participar con una inversión mínima. Quien adquiera la serie completa por 400 pesos, participa automáticamente por el premio mayor de 7 millones de pesos.

La Lotería Nacional ofrece 120,000 cachitos numerados, que van del 00000 al 99999, distribuidos entre los 12 signos del zodiaco. Esta estructura garantiza que cada signo tenga su propia serie competitiva. Los participantes pueden adquirir billetes individuales o series completas en puntos de venta autorizados.

Próximos Pasos y Calendario 2026

El Sorteo Zodiaco 1770 se celebrará el próximo domingo 29 de noviembre de 2026, marcando el cierre de la serie mensual de estos sorteos. Solo faltan tres sorteos más por celebrar en noviembre, antes de dar paso a las efemérides de fin de año. Los aficionados deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales para no perderse esta oportunidad.

Diciembre 2026 ofrecerá el doble de oportunidades de ganar con el Sorteo Gordo de Navidad, una de las rifas más esperadas del país. Este evento tradicional promete premios aún más cuantiosos y una participación masiva de la población. La Lotería Nacional prepara una campaña intensiva para atraer a nuevos jugadores en estas fechas decembrinas.

Los ganadores de los sorteos anteriores pueden reclamar sus premios en las oficinas autorizadas de la Lotería Nacional. Es fundamental conservar el billete original en buen estado para facilitar el proceso de verificación. La institución mantiene canales de atención para resolver dudas sobre la validez de los billetes y los procedimientos de cobro.