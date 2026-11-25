Conoce los resultados del Tris del Mediodía y las Tres del 24 de noviembre de 2026 en la Lotería Nacional. Premios de hasta 50 mil pesos y horarios de sorteo.

La Lotería Nacional ha iniciado la publicación oficial de los resultados correspondientes al sorteo Tris del martes 24 de noviembre de 2026. Esta lotería ofrece a los participantes la oportunidad de ganar premios significativos mediante apuestas de bajo costo, con montos máximos que alcanzan los 50 mil pesos por boleto. Los ganadores pueden verificar sus combinaciones a través de los canales oficiales de la institución y sus medios aliados.

Resultados Tris del Mediodía y las Tres

Los primeros sorteos del día ya se han oficializado con números concretos para los boletos emitidos. El sorteo Tris del Mediodía, identificado con el número 36988, arrojo como resultado ganador la combinación 8-2-4-9-1, activando además el multiplicador. Los jugadores que posean un boleto con esta secuencia exacta tienen derecho a reclamar el premio correspondiente según la modalidad seleccionada.

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Posteriormente, se llevó a cabo el sorteo Tris de las Tres con el número 36989. La combinación premiada para este segundo intento fue 7-2-6-5-0. Al igual que en el mediodía, el multiplicador se encuentra activo (SÍ), lo que amplía las posibilidades de ganancia para los titulares de los boletos que coincidan con los números extraídos por las urnas.

Pendencias de Tris Extra y Sorteos Vespertinos

La jornada continúa con sorteos adicionales cuyas cifras aún no han sido emitidas. El sorteo Tris Extra, correspondiente al número 36990, mantiene su estado en PENDIENTE tanto para el resultado final como para la verificación del multiplicador. Los jugadores deben esperar a la publicación oficial para conocer si sus combinaciones son ganadoras.

De manera similar, el Tris de las Siete (sorteo 36991) y el Tris Clásico (sorteo 36992) se encuentran en estado de espera. Sus resultados y la activación de multiplicadores se darán a conocer en los horarios establecidos para el cierre de la jornada de juego, permitiendo a los usuarios realizar verificaciones adicionales antes de que finalice el día.

Horarios y Modalidades de Juego

La estructura del sorteo Tris se distribuye en cinco momentos clave a lo largo del día para maximizar las oportunidades de acierto. El Tris Mediodía se realiza a las 13:00 horas, seguido por el Tris de las Tres a las 15:00 horas. La programación continúa con el Tris Extra a las 17:00 horas y culmina con el Tris Clásico a las 21:00 horas.

Los participantes pueden seleccionar entre 1, 2, 3, 4 o 5 dígitos de conjuntos diferentes con esferas que van del 0 al 9. Las urnas del Tris eligen 5 números al azar para formar la cifra ganadora. Las modalidades incluyen Directas de 3, 4 y 5 dígitos, así como opciones como Super Candados, Par Inicial, Par Final y Combos, lo que diversifica las estrategias de juego.

Reclamo de Premios y Validación Segura

Para cobrar cualquier premio, sin importar el monto, los ganadores deben acudir a las oficinas de Lotería Nacional ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémora, 06030, Ciudad de México. El reclamo puede realizarse a partir del día siguiente al sorteo, dentro de una tolerancia de 60 días naturales. Es indispensable presentar los boletos físicos originales como comprobante oficial.

También se habilita la opción de cobrar premios mediante aplicaciones móviles, siempre y cuando se cuente con una cuenta verificada y cuentas bancarias dadas de alta. Se recomienda encarecidamente utilizar solo plataformas validadas por la Lotería Nacional para evitar estafas digitales. Mantener el boleto en un lugar seguro es fundamental para garantizar el cobro exitoso del premio.