Resultados Tris Lotería Nacional 10 noviembre 2026

Conoce los números ganadores del sorteo Tris de la Lotería Nacional el 10 de noviembre de 2026. Descubre las combinaciones exactas y cómo cobrar tu premio.

La Lotería Nacional ha publicado oficialmente los resultados correspondientes al sorteo Tris realizado el martes 10 de noviembre de 2026. Este evento diario ofrece a los participantes la oportunidad de verificar si sus boletos contienen las combinaciones ganadoras establecidas en las distintas modalidades del juego.

Números ganadores del sorteo Tris

El sorteo Tris del Mediodía, identificado con el número 36918, arrojó como resultado la combinación 4-4-0-3-8 sin activar el multiplicador. Posteriormente, el Tris de las Tres, con el número de sorteo 36919, presentó la cifra 0-7-7-9-5, también sin multiplicador.

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El Tris Extra, registrado bajo el número 36920, entregó los dígitos 8-3-4-4-9 sin la aplicación del multiplicador. En contraste, el Tris de las Siete, con el número 36921, mostró la combinación 2-7-2-0-0 y sí activó el multiplicador, lo que incrementa significativamente el valor del premio.

Finalmente, el Tris Clásico, correspondiente al sorteo número 36922, cerró el ciclo de resultados para este día con la cifra 2-0-2-4-4 sin multiplicador. Estos datos representan la información oficial publicada por la institución para este 10 de noviembre de 2026.

Cronograma y horarios oficiales

Los sorteos se distribuyen a lo largo del día con horarios fijos para garantizar la transparencia del proceso. El Tris Mediodía comienza puntualmente a las 13:00 horas, seguido por el Tris de las Tres a las 15:00 horas.

Más tarde, el Tris Extra se lleva a cabo a las 17:00 horas. El Tris de las Siete se realiza a las 19:00 horas y el Tris Clásico cierra la jornada a las 21:00 horas. Cada franja horaria permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real.

Modalidades y oportunidades de ganar

Con una inversión mínima de 1 peso, los participantes pueden aspirar a premios de hasta 50 mil pesos gracias a las diversas modalidades del juego. Los jugadores seleccionan entre 1, 2, 3, 4 o 5 dígitos, cada uno extraído de esferas numeradas del 0 al 9.

Las urnas del Tris eligen cinco números al azar para formar la cifra final. Las modalidades Directas incluyen opciones de 3, 4 o 5 dígitos. Otras variantes disponibles son Super Candados, Super Par, Par Inicial, Par Final y Combos.

Recomendaciones para cobrar premios

Para cobrar cualquier premio, sin importar el monto, los ganadores deben acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México. El cobro puede realizarse a partir del día siguiente al sorteo.

Existe una tolerancia de 60 días naturales para realizar el cobro. Es fundamental presentar y entregar los boletos originales que contienen las combinaciones ganadoras. También es posible cobrar mediante aplicaciones móviles verificadas con cuentas bancarias registradas.