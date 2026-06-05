Resumen de los amistosos previos a la Copa Mundial 2026

Repaso de los partidos de preparación de varias selecciones de cara al Mundial 2026, con resultados como la remontada de México ante Serbia y la sorpresa de Costa de Marfil sobre Francia.

Varias selecciones nacionales disputaron sus últimos partidos amistosos antes de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026, con resultados variados y actuaciones destacadas. En uno de los encuentros más emocionantes, México venció 2-1 a Serbia en un partido que tuvo de todo.

Los serbios se adelantaron gracias a un gol de Petar Stanic, producto de un error del mexicano Jesús Gallardo. Sin embargo, la reacción azteca no se hizo esperar: Johan Vásquez empató el marcador y, minutos después, un autogol de Stefan Bukinac le dio la ventaja a México antes del descanso. El equipo dirigido por Jaime Lozano mostró carácter para remontar y llega con confianza a su debut mundialista.

Por su parte, República Checa demostró su poderío ofensivo al golear 3-1 a Guatemala en un amistoso disputado en Europa. Patrik Schick, Tomás Chory y Denis Visinsky fueron los autores de los goles checos, mientras que William Fajardo descontó para los guatemaltecos. El conjunto centroamericano no pudo contener el ímpetu europeo y deberá corregir errores antes de su participación en el Mundial.

En otro duelo, España e Iraq igualaron 1-1 en el estadio Riazor de A Coruña, en lo que fue la despedida de La Roja del territorio español antes del torneo. Ferrán Torres adelantó a los de Luis de la Fuente al minuto 16, pero Merchas Doski empató once minutos después para los iraquíes. De la Fuente probó a 22 jugadores, dejando fuera solo a Marcos Llorente, Pau Cubarsí y Unai Simón, además del lesionado Lamine Yamal.

España aún tiene que enfrentar a Perú, mientras que Iraq se medirá con Venezuela. Costa de Marfil dio la sorpresa al vencer 2-1 a Francia en el Stade de la Beaujoire. Los marfileños remontaron un gol en contra de Rayan Cherki gracias a las anotaciones de Guela Doué y Amad. El técnico francés Didier Deschamps realizó múltiples cambios en su alineación, salvo el portero Mike Maignan, buscando definir el once titular para el debut del 16 de junio ante Senegal.

Francia tiene otro amistoso programado contra Irlanda del Norte el 8 de junio. En otros resultados, Irán derrotó 2-0 a su rival (no especificado) con goles de Saeid Ezatolahi y Ramin Rezaeian, antes de viajar a Tijuana para su campamento de preparación; el equipo asiático debutará contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles.

Suecia y Grecia empataron 2-2 en Estocolmo, con Viktor Gyökeres y Gustaf Nilsson por los suecos, y Kostas Tsimikas y Georgios Masaouras por los griegos. Los suecos se alistan para su primer partido mundialista contra Túnez.

Finalmente, la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá disfrutarse en México a través de TV Azteca, que transmitirá 32 partidos en vivo y gratis. La cobertura incluye no solo los juegos de la Selección Mexicana en fase de grupos, sino también duelos de eliminación directa, las dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final del 19 de julio en Nueva York.

Con estos amistosos, las selecciones afinan detalles para lo que será una de las ediciones más emocionantes del torneo





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