Resumen de noticias automotrices en México: Hoy No Circula, autos chinos, eléctricos y más

Un vistazo a las principales noticias del sector automotriz en México, incluyendo restricciones de circulación, la llegada de autos chinos, el interés por vehículos eléctricos, cambios en el servicio de taxis y nuevas facultades de la Guardia Nacional en carreteras.

En México, el sector automotriz vive una transformación constante. Desde restricciones de circulación hasta la llegada de nuevos modelos chinos, pasando por cambios en el servicio de taxis y el aumento de poder de la Guardia Nacional en carreteras, hay múltiples novedades que impactan a conductores y compradores.

A continuación, un resumen de las noticias más relevantes. El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Ciudad de México y el Estado de México. Para el viernes 29 de mayo, los autos con holograma 1 y 2, así como aquellos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, tienen restricción. Esta medida busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, pero genera inconformidad entre los automovilistas que deben dejar sus vehículos en casa.

Por otro lado, los autos chinos están ganando terreno en México. Marcas como Jetour, BYD y MG han llegado con modelos eléctricos e híbridos. La Jetour G700, por ejemplo, cuesta lo que la Ford Bronco más cara, pero ofrece 892 hp y tracción 4x4 con sistema híbrido enchufable.

Sin embargo, también comienzan a verse en deshuesaderos, señal de que completan un ciclo de vida más corto de lo esperado. En cuanto a los autos eléctricos, un estudio reveló que el interés es alto, pero las ventas son bajas. El motivo ya no es el precio, sino la falta de infraestructura de carga y la autonomía limitada.

Además, el programa de sustitución de taxis en CDMX busca eliminar los Nissan Tsuru y Versa para 2026, ofreciendo hasta 200,000 pesos para cambiarlos por modelos más seguros y eficientes. La seguridad vial también es tema. La Guardia Nacional obtuvo más facultades en carreteras: ahora puede multar, inspeccionar y detener conductores sin necesidad de la policía estatal. Esto ha generado debate sobre posibles abusos.

Por otro lado, un accidente de un Kia que salió volando sin culpa del conductor resalta la importancia de revisar el auto antes de viajar. Finalmente, hay novedades de modelos específicos: el Honda Pilot 2026 fue actualizado, y se mostraron los bocetos del nuevo Nissan Versa. Incluso se reveló la función del pequeño botón del cinturón de seguridad, que pocos conocen. En el entretenimiento, una serie de ciencia ficción terminó pero tendrá un spin-off.

En resumen, el panorama automotriz en México es dinámico, con cambios regulatorios, nuevos competidores y desafíos de infraestructura. Los conductores deben estar atentos a las restricciones y oportunidades que trae este 2025





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