Resumen del Xbox Games Showcase 2026: Fechas de lanzamiento de Gears of War: E-Day, Fable y Halo, y todos los anuncios

El Xbox Games Showcase 2026 reveló fechas de lanzamiento para Gears of War: E-Day (6 de octubre de 2026, exclusivo Xbox y PC), Fable (23 de febrero de 2027, multiplataforma) y Halo: Combat Evolved (28 de julio de 2026). También se anunciaron Resonance: A Plague Tale Legacy, Persona 4: Revival, State of Decay 3, Wo Long 2: Wings of Ember, y más.

El Xbox Games Showcase 2026 fue un evento cargado de anuncios que dejó a los fanáticos de los videojuegos con muchas expectativas. La transmisión, que duró aproximadamente dos horas, presentó desde tráileres cinematográficos hasta extensas demostraciones de juego.

A continuación, desglosamos todo lo que se reveló durante esta esperada presentación, que se celebró en el marco del Summer Game Fest 2026. Para abrir el evento, Xbox mostró lo que muchos consideran su juego más anticipado: Gears of War: E-Day. La secuencia de juego, que duró varios minutos, mostró a Marcus Fenix luchando durante una de las primeras invasiones de los Locust. Como recordatorio, esta entrega se sitúa 14 años antes del juego original.

El gameplay está lleno de la acción clásica de Gears of War que los fanáticos conocen y aman: disparos constantes, ataques cuerpo a cuerpo brutales y un sistema de coberturas envolvente. Sin duda, Gears of War: E-Day se perfila como una experiencia muy gratificante para los seguidores de la franquicia. Afortunadamente, el showcase cumplió con uno de los anuncios más esperados: la fecha de lanzamiento de Gears of War: E-Day.

Según el anuncio oficial, el juego llegará el 6 de octubre de 2026. También se confirmó que será exclusivo de consolas Xbox, lo que significa que estará disponible en Xbox Series X, Xbox Series S y PC, pero no en Nintendo Switch 2 ni PlayStation 5. Esta decisión ha generado reacciones mixtas entre los jugadores, pero muchos están emocionados por volver al universo de Gears.

Junto a ese anuncio, Microsoft compartió un nuevo vistazo a Fable, mostrando algunos de los momentos emocionantes que los jugadores pueden esperar del RPG de fantasía desarrollado por Playground Games. No solo eso, sino que la compañía también confirmó la fecha de lanzamiento del juego. Los jugadores podrán obtener Fable el 23 de febrero de 2027.

Dicho esto, no ha habido cambios en los planes de disponibilidad: Fable seguirá lanzándose simultáneamente en Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 y PC. Esta estrategia multiplataforma ha sido bien recibida por la comunidad.

Por otro lado, no tendrás que esperar varios meses para disfrutar de todo lo que Xbox Game Studios ha estado preparando. Halo: Combat Evolved, el remake del clásico original de Xbox, llegará antes de lo esperado. Según el anuncio oficial, Halo: Combat Evolved se lanzará el 28 de julio, lo que significa que falta menos de dos meses para que los jugadores puedan volver a sumergirse en esta aventura icónica.

El remake promete gráficos mejorados y jugabilidad actualizada, manteniendo la esencia del título original. Asobo Studio ha deleitado a los jugadores durante casi una década con las fantásticas historias de A Plague Tale. Afortunadamente, el desarrollador no tiene intención de detenerse, y una nueva aventura ya está en camino. Durante el evento, vimos otro vistazo a Resonance: A Plague Tale Legacy, cuyo lanzamiento está programado para el 27 de agosto.

La historia promete continuar la narrativa oscura y emotiva de la serie, con nuevos personajes y desafíos. ¿Buscas algo para los fanáticos de los JRPG? Tenemos buenas noticias. El Xbox Games Showcase también confirmó que Persona 4: Revival está en camino y se lanzará el 18 de febrero de 2027 para Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 y PC.

Este remake del aclamado título original incluirá gráficos mejorados, nuevas mecánicas y contenido adicional que expandirá la experiencia original. State of Decay 3 es uno de los proyectos más esperados de Xbox Game Studios, pero había estado ausente por bastante tiempo. En el Xbox Games Showcase, finalmente regresó con nuevas imágenes y la confirmación de que se lanzará en 2027 para Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 y PC.

El juego promete mejorar la fórmula de supervivencia zombi con un mundo abierto más grande y dinámico. Sea of Thieves sigue siendo la joya de la corona de Rare. Por eso, apareció en el Xbox Games Showcase para revelar la actualización Custom Seas, que llegará el 18 de junio con nuevas formas de jugar, herramientas de cámara mejoradas y sorpresas adicionales. Los jugadores podrán personalizar sus mares y embarcaciones como nunca antes.

Metro 2039 generó mucha emoción cuando se reveló por primera vez hace unas semanas. En ese momento, se confirmó para un lanzamiento en invierno, lo que llevó a muchos fanáticos a creer que llegaría antes de 2027. La realidad es diferente, ya que el juego ahora está programado para debutar en febrero del próximo año. La historia postapocalíptica continuará explorando los oscuros túneles del metro de Moscú.

Si causar caos de formas divertidas y adorables te resulta atractivo, entonces este anuncio es para ti. Durante el Xbox Games Showcase, los jugadores pudieron ver Bad Magpie, un encantador título independiente que te permite hacer exactamente eso. El juego combina humor y acción en un mundo vibrante. Ahora pasemos a algo un poco más lleno de acción.

Se reveló oficialmente que Wo Long: Fallen Dynasty tendrá una secuela, y se ve increíblemente emocionante. El nuevo juego se llama Wo Long 2: Wings of Ember y está programado para lanzarse a principios de 2027 para Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC. Los combates basados en artes marciales y la mitología china prometen ser aún más intensos.

Si alguna vez soñaste con liderar tu propio culto al estilo de Marshall Applewhite, el Xbox Games Showcase tenía un juego hecho para ti. Se llama Join Us, y tu misión es construir un culto y hacer todo lo necesario para protegerlo. El juego combina estrategia y gestión en un entorno oscuro y satírico. Otra sorpresa que llamó mucho la atención fue el anuncio de que la serie Hellblade de Ninja Theory continuará con una nueva entrega.

Titulada Senua, el juego debutó con un emocionante tráiler que dejó claro que esta aventura seguirá los pasos de las entregas anteriores, explorando la psicología de la protagonista y su lucha contra la oscuridad. Los juegos como servicio siguen siendo una parte importante del catálogo de Bethesda, y durante el evento se mostraron actualizaciones para títulos como Fallout 76 y The Elder Scrolls Online. También se anunciaron nuevas expansiones para Starfield y Redfall, aunque sin fechas concretas.

En resumen, el Xbox Games Showcase 2026 fue un evento repleto de contenido que mantendrá entretenidos a los jugadores durante los próximos años





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