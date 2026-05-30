Resumen económico de la semana: balanza comercial, PIB y empleo en México

Los principales indicadores económicos de México de la última semana de mayo de 2026: superávit comercial, ajuste a la baja del PIB, aumento del empleo informal, reducción de la pobreza laboral y crecimiento de la IED.

La última semana de mayo de 2026 trajo consigo una serie de indicadores económicos clave para México. El lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los datos de la balanza comercial correspondientes a abril, revelando un superávit de 4,520 millones de dólares.

Las exportaciones alcanzaron 72,041.8 millones de dólares, su mayor tasa de crecimiento desde junio de 2021, impulsadas principalmente por los productos manufacturados, que sumaron 65,687 millones de dólares, un incremento del 34.0 por ciento anual. Por su parte, las importaciones totalizaron 67,521.8 millones de dólares, también con crecimiento, lo que refleja una dinámica positiva en el comercio exterior mexicano.

En el ámbito fiscal, los ingresos públicos mostraron una caída anual del 2.2 por ciento durante el primer cuatrimestre, totalizando 2 billones 954,800 millones de pesos. La recaudación de impuestos descendió un 1.6 por ciento, situándose en 2 billones 70,803 millones de pesos. A pesar de la disminución en ingresos, el gasto ejercido aumentó y la deuda pública continuó su tendencia al alza.

El Banco de México (Banxico) ajustó a la baja su expectativa de crecimiento del PIB para 2026, pasando de 1.6 por ciento en febrero a 1.1 por ciento, con un rango de entre 0.5 y 1.7 por ciento. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja señaló que la holgura en la brecha del producto se amplió hacia terreno negativo y que las condiciones de incertidumbre, especialmente por la relación con Estados Unidos y la revisión del T-MEC, se mantendrán el resto del año.

En el mercado laboral, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reportó la creación de 448,146 empleos en abril, revirtiendo dos meses consecutivos de pérdidas. Sin embargo, el 99.8 por ciento de esta recuperación correspondió al sector informal. La tasa de desempleo subió ligeramente a 2.5 por ciento, mientras que la pobreza laboral, que mide la capacidad de adquirir la canasta básica con el ingreso laboral, disminuyó un 3.2 por ciento anual en el primer trimestre de 2026.

En zonas rurales, la pobreza laboral pasó de 48.0 a 44.2 por ciento, y en urbanas, de 29.7 a 26.9 por ciento. La inversión extranjera directa (IED) creció 10.4 por ciento interanual en el primer trimestre, alcanzando 23,591 millones de dólares, con nuevas inversiones por 1,705 millones de dólares.

Finalmente, el gobierno revisó a la baja el PIB del primer trimestre debido a menores gastos en inversión y consumo





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