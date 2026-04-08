Resumen Semanal de Noticias: Inundaciones en CDMX, Protestas y el Met Gala

Un repaso informativo de los eventos más relevantes de la semana, incluyendo las inundaciones en la Ciudad de México, protestas laborales y el tema central de la Met Gala de este año.

Beirut. Un bombero rocía con agua los escombros en el lugar donde un ataque aéreo israelí impactó un edificio de apartamentos en la capital del Líbano . Imagen Ap / Bilal Hussein. Ciudad de México. Pensionados y personal activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos y personal de salud bloquearon la avenida Balderas, en el cruce con avenida Chapultepec, demandando un aumento salarial. Fotografía de Alfredo Domínguez. Una mujer camina junto a un mural en la capital iraní.

Foto Ap / Francisco Seco. Ciudad de México. Un hombre perdió la vida a causa de múltiples disparos mientras se desplazaba en una motoneta por la calle Arroyo Frío, en la colonia Consejo Agrarista, alcaldía Iztapalapa. Imagen de Alfredo Domínguez. Buenos Aires. Un activista de Greenpeace exhibe una pancarta con la leyenda “Legisladores, no traicionen a los argentinos”, durante el debate sobre la propuesta del gobierno del presidente Javier Milei para reformar la Ley de Protección de Glaciares, en la capital argentina. Foto Ap / Natacha Pisarenko. Lenexa. Un conductor se recorta contra la puesta de sol, en un día en que la región alcanzó una temperatura máxima que igualó el récord del día más caluroso de marzo en la zona, en esta ciudad de Kansas, Estados Unidos. Imagen Ap / Charlie Riedel.\Las recientes lluvias torrenciales han desencadenado inundaciones significativas en diversas colonias de la Ciudad de México, generando afectaciones en viviendas, calles y alterando la rutina diaria de sus residentes. Los niveles de agua alcanzaron alturas considerables en algunas áreas, obligando a evacuaciones y generando pérdidas materiales para los afectados. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) ha desplegado equipos y recursos para atender la emergencia, incluyendo la limpieza de drenajes, el bombeo de agua y la evaluación de los daños. Las autoridades locales están coordinando esfuerzos para brindar asistencia a los damnificados y restablecer los servicios básicos en las zonas afectadas. La situación exige una respuesta rápida y coordinada para mitigar los impactos de las inundaciones y garantizar la seguridad de la población.\En un contexto diferente, el evento de moda más emblemático del año, la Met Gala, no solo deslumbró con sus espectaculares atuendos, sino que también abrazó el tema de la resistencia. En esta edición, la gala celebró el dandismo negro, explorando la manera en que los hombres negros han utilizado el estilo como una herramienta de poder, elegancia y afirmación. La temática resaltó la importancia de la moda como una forma de expresión cultural y un reflejo de la identidad. La exposición y la gala exhibieron diseños innovadores y audaces, rindiendo homenaje a la influencia de la moda negra a lo largo de la historia. El evento sirvió como un escaparate para creadores y diseñadores, promoviendo la diversidad y la inclusión en la industria de la moda. La elección de este tema particular pone de manifiesto el compromiso de la Met Gala con la representación y el reconocimiento de diversas culturas y expresiones artísticas





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