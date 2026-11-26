Familiares de Sara Santiago Arizmendi levantan bloqueo en Periférico Oriente. Confirman retiro tras diálogo con FGJCDMX y la importancia de la detención del Chapo Isidro para EUA.

La tensión en la alcaldía Iztapalapa disminuyó significativamente cuando los familiares de la menor Sara Santiago Arizmendi retiraron el bloqueo establecido en la vialidad del Periférico Oriente, específicamente en el punto conocido como Canal de Garay, después de mantener cerrada la ruta durante 18 horas consecutivas. Este acto de desobediencia civil, iniciado el miércoles por la mañana, buscaba presionar a las autoridades para que localizaran con urgencia a la adolescente de 12 años, quien desapareció el martes 24 de noviembre junto con Isaac, un joven de 15 años.

Diálogo institucional disipa la confrontación vial

La reanudación del tráfico vehicular se logró tras una intervención directa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quienes acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y explicar el despliegue operativo en curso. Alrededor de la una con 14 minutos de la madrugada del jueves, los familiares confirmaron su retirada hacia la Calzada Ermita Iztapalapa, hecho avalado por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, lo que permitió el libre tránsito de vehículos de carga que permanecían varados desde el día anterior.

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Contexto de la desaparición y el Chapo Isidro

El origen de esta crisis humanitaria se remonta a la salida de Sara Santiago Arizmendi de su hogar en Puente Blanco, Iztapalapa, donde la madre de la niña, Blanca Arizmendi, reportó que su hija se encontró con Isaac, quien también es buscado por sus propios familiares. La situación se volvió crítica cuando surgió la revelación sobre la importancia de la detención del Chapo Isidro para Estados Unidos, un elemento que añade capas de complejidad al caso, ya que se presume que los adolescentes podrían haber sido captados por redes criminales o personas vinculadas a este entorno, tal como lo señaló la destacada periodista Denise Maerker al analizar la gravedad del secuestro potencial.

Conflictos entre familiares y amenazas de linchamiento

Durante la protesta, el ambiente se tornó violento cuando apareció Gilberto Rodríguez Bautista, padre del adolescente Isaac, quien fue confrontado por activistas que exigían la entrega inmediata de la niña. En un momento de extrema tensión, Daniel Alberto Rivera, un activista presente, amenazó con linchar al padre del joven si no se aparecía Sara antes de la medianoche, argumentando que existía alguien detrás de la desaparición que aprovechaba la vulnerabilidad de los menores. Gilberto Rodríguez Bautista, con el rostro visiblemente afectado, hizo un llamado público a su hijo para que regresara, rogando para no ser el objetivo de la ira colectiva y aclarando que no conocía el paradero de los adolescentes.

Posición de la Fiscalía y próximos pasos

La institución encargada de la investigación, bajo el mando político de Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que las familias de los menores acudieron al Centro de Atención Integral a Víctimas para revisar material de videovigilancia y colaborar en el rastreo. Martha Leal Martínez, madre de Isaac, emitió un mensaje para calmar los ánimos, reclamando que no se agrediera físicamente a su esposo ni a su cuñado, quienes solo buscaban apoyar. Las autoridades han solicitado a las familias mantener la calma y privilegiar las vías institucionales, mientras continúan las indagatorias para determinar si Sara e Isaac se encuentran en el estado de Puebla o en otra ubicación.

Impacto y resolución temporal del bloqueo

Aunque los manifestantes habían prometido retomar la protesta si no recibían avances concretos, la circulación se restableció completamente tras el diálogo con la FGJCDMX, aunque los familiares advirtieron que la calma podría romperse si no se garantiza la aparición de los adolescentes. La situación en Iztapalapa ha quedado en suspenso, dependiendo directamente de la información que las autoridades puedan suministrar en las próximas horas, mientras la comunidad local y los medios de comunicación mantienen su atención en el caso de Sara Santiago y su compañero Isaac, buscando una resolución rápida y segura para todos los involucrados.