Retos y Avances en la Vacunación en Puerto Rico: Una Perspectiva desde las Farmacias Comunitarias

Edna López, directora de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, analiza los desafíos actuales de la vacunación en Puerto Rico, incluyendo la fatiga vacunal post-COVID, la desinformación y la importancia de la inmunización contra la influenza. Destaca el papel crucial de los farmacéuticos en la administración de vacunas y el acceso a las mismas.

La Semana Internacional de Inmunización sirvió como escenario para un análisis profundo de la situación de la vacunación en Puerto Rico . Edna López, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, participó en el programa Noticias 24/7 de la Revista de Medicina y Salud Pública para abordar los desafíos actuales y la importancia de mantener altas las tasas de inmunización.

López reconoció el impacto de la intensa campaña de vacunación contra el COVID-19, que, si bien fue crucial para controlar la pandemia, generó un cierto agotamiento en la población. La necesidad de dosis de refuerzo cada seis meses y la implementación constante de protocolos sanitarios contribuyeron a esta fatiga vacunal.

Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad de contrarrestar esta tendencia recae en los profesionales de la salud, quienes deben orientar y educar a sus pacientes sobre los beneficios de la vacunación. La comunicación efectiva y la información precisa son herramientas fundamentales para disipar dudas y fomentar la confianza en las vacunas.

La directora ejecutiva destacó la importancia de recordar a la población que la vacunación no es solo una protección individual, sino un acto de responsabilidad social que contribuye a la salud colectiva. La experiencia reciente con la influenza, que lamentablemente cobró vidas en la isla, incluyendo casos pediátricos, subraya la necesidad de mantener actualizados los esquemas de vacunación.

López compartió un caso particularmente conmovedor: la muerte de un niño sano que no se había vacunado contra la influenza, a pesar de no presentar síntomas previos. Este trágico evento sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad ante enfermedades prevenibles y la importancia de la vacunación como medida de protección. La temporada de influenza se extiende hasta el 30 de junio, por lo que aún es tiempo de vacunarse y protegerse a sí mismo y a sus seres queridos.

Uno de los principales obstáculos para la vacunación en Puerto Rico, y a nivel global, es la desinformación y la propagación de mitos infundados. La falsa asociación entre las vacunas y el autismo, así como los temores sobre efectos adversos graves, han generado desconfianza en la población. López reconoció que muchas personas recurren a fuentes de información no verificadas y creen en teorías conspirativas.

Sin embargo, negó haber presenciado en su práctica casos severos directamente atribuibles a las vacunas. En su experiencia, los efectos secundarios comunes, como la inflamación en el brazo o el malestar general, son temporales y esperados. Es crucial combatir la desinformación con información científica y evidencia sólida, y promover el diálogo abierto y transparente sobre los beneficios y riesgos de la vacunación.

La educación continua de los profesionales de la salud y la capacitación en comunicación efectiva son esenciales para abordar las preocupaciones de los pacientes y brindarles la información necesaria para tomar decisiones informadas. Además, es importante destacar el papel de los medios de comunicación en la difusión de información precisa y responsable sobre la vacunación.

La colaboración entre profesionales de la salud, medios de comunicación y autoridades sanitarias es fundamental para construir una cultura de vacunación basada en la evidencia y la confianza. La disponibilidad y el acceso a las vacunas son también factores clave para garantizar altas tasas de inmunización. En cuanto a quién está autorizado para administrar vacunas en Puerto Rico, López aclaró que, según la ley, tanto los médicos como los farmacéuticos tienen la capacidad de vacunar.

Los farmacéuticos modernos, señaló, reciben formación especializada y cuentan con la autorización para vacunar desde su doctorado. Además, están equipados para atender posibles reacciones adversas, con desfibriladores, oxígeno y medicamentos a su disposición. Actualmente, más de 100 farmacias comunitarias en Puerto Rico ofrecen servicios de vacunación, con horarios amplios y atención los siete días de la semana, lo que facilita el acceso a la población.

En relación con el acceso económico, López informó que el plan de salud del gobierno cubre la totalidad de las vacunas disponibles, mientras que algunos planes privados pueden presentar barreras que, según ella, se pueden superar. Finalmente, López hizo un llamado a la solidaridad comunitaria, recordando que vacunarse no es solo una decisión individual, sino un acto que protege a aquellos que no pueden recibir ciertas vacunas debido a condiciones médicas.

Al vacunarnos, contribuimos a crear una sociedad más saludable y protegida para todos. La inmunidad colectiva es un objetivo fundamental para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas y proteger a los más vulnerables. La vacunación es una herramienta poderosa para mejorar la salud pública y construir un futuro más saludable para Puerto Rico





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