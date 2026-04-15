Retraso en la construcción del Trolebús Santa Martha-Chalco: Estaciones se entregarán hasta mediados de mayo

La conclusión de las tres estaciones restantes del Trolebús Santa Martha-Chalco se pospone hasta mediados de mayo debido a las restricciones operativas en la autopista México-Puebla. La constructora solicitó una prórroga. No se aplicarán sanciones.

Los Reyes La Paz, Estado de México — Las tres estaciones restantes del Trolebús Santa Martha-Chalco , actualmente en construcción sobre el viaducto elevado de la autopista México-Puebla, finalizarán sus obras a mediados de mayo, y no el 30 de abril como se había acordado originalmente. Esta información fue proporcionada por Juan Hugo de la Rosa, titular de la Secretaría de Movilidad ( Semov ) del Estado de México. La empresa encargada de la edificación de las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico, solicitó una extensión del plazo debido a las complicaciones generadas por la operación de la autopista de peaje, que ha dificultado el cumplimiento de los plazos establecidos. La necesidad de mantener el flujo vehicular constante en la autopista ha limitado las horas de trabajo, ya que las labores se realizan principalmente durante la noche y en horarios específicos del día, impidiendo cierres prolongados para avanzar con la construcción .

De la Rosa explicó que la solicitud de prórroga se basa en la necesidad de concluir ciertos trabajos adicionales y liberar completamente la superficie de rodamiento de la autopista a mediados de mayo. A pesar de este ajuste en el cronograma, el secretario destacó el progreso significativo en la construcción de las tres estaciones. El principal obstáculo para el avance de las obras es la imposibilidad de detener el tráfico en la autopista, lo cual reduce el tiempo disponible para las labores de construcción. No obstante, se han logrado avances importantes, y se espera que para mediados de mayo las estaciones estén completamente operativas.

El funcionario también subrayó que no se aplicarán sanciones a la constructora, dado que el retraso en la obra se justifica por las circunstancias operativas de la autopista. Adicionalmente, se aseguró que no existen problemas con la financiación de la línea, la cual es construida por el gobierno del Estado de México, mientras que la operación correrá a cargo del gobierno de la Ciudad de México, según lo estipulado en el convenio que incluye a la Federación.

La noticia se da en un contexto en el que se han presentado otros temas relevantes, como la apertura de un expediente por corrupción a Villamil, la posible pérdida de concesión de Magnicharters por falta de solvencia financiera, el fracaso del América en la Concachampions y la exigencia de justicia en el caso del feminicidio de Febe Rojas.

El compromiso de la Secretaría de Movilidad es garantizar que la obra se complete de manera segura y eficiente, minimizando las interrupciones en el flujo de tráfico de la autopista México-Puebla. Se prioriza la calidad de las estaciones y su integración con el sistema de transporte existente.

El avance de la construcción del Trolebús Santa Martha-Chalco es un proyecto de gran importancia para el Estado de México, ya que busca mejorar la movilidad y la conectividad entre la zona oriente y la Ciudad de México. La extensión del plazo es un ajuste necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad de las estaciones. La Semov está monitoreando de cerca el progreso de las obras y trabajando en coordinación con la constructora para asegurar su finalización exitosa. La comunicación constante con la ciudadanía es crucial para mantenerlos informados sobre los avances y cualquier cambio en el cronograma. Se busca minimizar las molestias para los usuarios de la autopista y garantizar que el nuevo sistema de transporte público entre en funcionamiento lo antes posible.





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