Retraso en la Entrega del Trolebús Santa Martha-Chalco: Estaciones se Concluirán en Mayo

La finalización de las tres estaciones del Trolebús Santa Martha-Chalco, ubicadas sobre la autopista México-Puebla, se retrasa hasta mediados de mayo debido a las restricciones operativas de la autopista, según informa la Secretaría de Movilidad del Estado de México. La constructora solicitó una prórroga. No se aplicarán sanciones.

Los Reyes La Paz, Estado de México — Las tres estaciones del Trolebús Santa Martha-Chalco que se encuentran en proceso de construcción , ubicadas sobre el viaducto elevado de la autopista México-Puebla, no estarán terminadas el 30 de abril como estaba previsto en el contrato original. Según informó Juan Hugo de la Rosa, titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México, la finalización de las obras se ha reprogramado para mediados de mayo. Esta modificación responde a una solicitud de la empresa constructora encargada de la edificación de las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico, quienes han solicitado una extensión del plazo debido a las restricciones operativas impuestas por la propia autopista de peaje.

De la Rosa explicó que la operación continua de la autopista ha dificultado los trabajos de construcción, limitando el acceso y los horarios de trabajo. La constructora ha enfrentado desafíos significativos, ya que no es viable cerrar la circulación de la autopista por largos periodos. Las labores se han concentrado principalmente en horarios nocturnos, con actividades diurnas enfocadas en otras áreas de la construcción que no requieren la interrupción del tráfico.

El secretario de Movilidad destacó que, a pesar de estos obstáculos, el avance en la construcción de las tres estaciones es significativo. Se han superado los problemas relacionados con la parte financiera del proyecto, que está siendo financiado por el gobierno del Estado de México, mientras que la operación de la línea de trolebús estará a cargo del gobierno de la Ciudad de México, según lo estipulado en el convenio que involucra a la Federación.

En cuanto a las posibles sanciones, el titular de la Semov aclaró que no se aplicarán sanciones a la constructora, ya que existen argumentos válidos y razonables que justifican el retraso en la entrega de la obra. Se prioriza la colaboración y el entendimiento para garantizar la finalización exitosa del proyecto, a pesar de los desafíos inherentes a la construcción en un entorno operativo complejo. El objetivo principal es lograr la liberación total de la superficie de rodamiento de la autopista a mediados de mayo, permitiendo que la circulación se desarrolle sin interrupciones relacionadas con la construcción.

El retraso en la finalización de las estaciones impacta directamente en la puesta en marcha del Trolebús Santa Martha-Chalco, un proyecto de transporte público de gran importancia para la zona conurbada. Esta línea de transporte busca conectar eficientemente la Ciudad de México con el municipio de Chalco, y beneficiar a un gran número de usuarios que dependen del transporte público para sus traslados diarios. La extensión del plazo pone de manifiesto la complejidad de la construcción de infraestructura en áreas con alta densidad de tráfico y la necesidad de coordinar los trabajos con las operaciones existentes. El gobierno del Estado de México y la empresa constructora están trabajando en estrecha colaboración para minimizar el impacto del retraso y asegurar la finalización del proyecto en el menor tiempo posible. La Semov se mantiene comprometida con la transparencia y la comunicación, informando constantemente a la ciudadanía sobre el progreso de las obras y los ajustes realizados. La finalización de este proyecto representa un paso importante para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes de la región





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