Cerca de mil empleados de Seguridad Práctica de Seguridad protestan por más de 45 días sin pago en Veracruz, a pesar de que ASIPONAVER ya liquidó.

Un grupo numeroso de trabajadores de seguridad, estimado en aproximadamente mil personas, ha protagonizado protestas en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz ( ASIPONAVER). Estos empleados, contratados por la empresa Servicios Prácticos de Seguridad (SPS), exigen de manera urgente el pago de sus salarios retenidos por más de cuarenta y cinco días.

Causa de la conflictividad laboral portuaria

La empresa SPS se encarga de proporcionar servicios de seguridad a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz. La fuente de la disputa radica en los constantes atrasos en el desembolso de la nómina. Los afectados sostienen que el pago correspondiente fue realizado por ASIPONAVER a la empresa contratista, pero los fondos nunca llegaron a las cuentas bancarias de los trabajadores.

Also read Hospitales atendieron 22 heridos por choque de autobús y camioneta en Veracruz Puerto

Los empleados reportan que esta es la cuarta ocasión en la que se presentan estos retrasos salariales, lo cual ha complicado significativamente la gestión económica de sus familias. El incumplimiento en los pagos periódicos ha generado una situación de estrés financiero generalizado entre el personal que se desempeña en las instalaciones del puerto.

Declaraciones sobre la falta de ingresos económicos

Los trabajadores explican que no les han abonado la quincena correspondiente al día quince del mes actual. Aclaran que, normalmente, sus ingresos llegan con un retraso estándar de cuatro o cinco días después de la fecha estipulada. Sin embargo, en esta ocasión específica, el dinero no ha sido depositado.

Los afiliados señalan que tienen obligaciones financieras pendientes y la responsabilidad de mantener a sus hijos. Esta espera prolongada les impide cumplir con sus compromisos económicos básicos. La falta de liquidez inmediata está afectando su capacidad para resolver deudas y gastos esenciales en su vida diaria.

Compromiso laboral y tipos de funciones

En medio de esta crisis económica, la mayoría del personal mantiene sus labores diarias porque consideran que no deben perjudicar el funcionamiento de la ASIPONAVER. Sus funciones principales incluyen la vigilancia física, el control de entradas y salidas del muelle, y la supervisión interna del tráfico dentro de las instalaciones portuarias.

Esta decisión de continuar trabajando demuestra un alto sentido de responsabilidad profesional por parte de los empleados. No obstante, la situación se ha vuelto insostenible a largo plazo debido a la falta de ingresos. El personal espera que la empresa SPS resuelva el conflicto para evitar mayores daños a sus economías familiares.

Sin contacto con la empresa contratista

Hasta el momento, los trabajadores no han establecido ningún tipo de acercamiento directo con la empresa Servicios Prácticos de Seguridad. No se han reportado reuniones ni comunicaciones formales que aclaren la situación o den una fecha estimada para los pagos atrasados. La incertidumbre permanece mientras duran los retrasos.