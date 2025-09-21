Retrasos en la CFE Dificultan la Instalación de Cargadores para Autos Eléctricos

Usuarios denuncian demoras de hasta cuatro meses en la instalación de cargadores de 220V para vehículos eléctricos por parte de la CFE, contradiciendo los plazos prometidos. Empresas del sector advierten sobre la lentitud del proceso y los requisitos necesarios.

Daniela Zambrano adquirió un automóvil eléctrico e inició el proceso para instalar un cargador de 220V, sin embargo, el trámite ante la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) se ha prolongado significativamente. Han transcurrido cuatro meses sin que haya logrado la instalación. “Después de instalar el cargador, acudimos a la CFE y la verificación tardó una semana y media. Nos solicitaron modificaciones, las realizamos y solicitamos una nueva visita.

Los retrasos se incrementaron, pidieron más documentos y hasta la fecha no han instalado el medidor”, comentó Daniela Zambrano a La Silla Rota. Según la CFE, una vez cumplidos los requisitos de contratación, el tiempo máximo para la conexión del servicio es de cinco días, pero el caso de Daniela y el de otros usuarios contradicen esta afirmación. Alejandro Morales relata que solicitó la contratación del servicio de 220V hace mes y medio y, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos, aún espera la instalación del medidor. “Cuando llamo a la CFE, me indican que la demora se debe a la carga de trabajo, la falta de medidores y he sabido de otras solicitudes con retrasos de tres meses”, lamenta el usuario. Empresas especializadas en la instalación de cargadores eléctricos advierten que los tiempos de finalización dependen de la CFE y pueden oscilar entre quince días y un mes y medio desde que se cuenta con toda la documentación requerida. Para completar el proceso, en ciertos casos, es necesario obtener un dictamen de una Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE), que certifique el cumplimiento de la normativa vigente. Este trámite implica un costo adicional y se cotiza por separado. Es crucial destacar que los cargadores deben ser instalados por empresas certificadas para garantizar la validez de la garantía.\La CFE requiere una serie de documentos, incluyendo nombre, datos de facturación, comprobante de domicilio y el número del medidor actual. Además, es imprescindible acreditar la propiedad del inmueble con alguno de los siguientes documentos: escritura notariada, contrato de compraventa notariado, recibo predial o contrato de arrendamiento. Estos requerimientos, sumados a los retrasos reportados, evidencian los desafíos que enfrentan los usuarios en la transición hacia la movilidad eléctrica.\México experimenta un crecimiento en la adopción de vehículos eléctricos. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, se prevé que el parque vehicular pueda transformarse hasta en un 50% para el año 2030. Para alcanzar esta meta, es esencial fomentar la movilidad eléctrica a través de incentivos gubernamentales, siendo la facilitación de la infraestructura un paso crucial para optimizar su uso. El mercado de vehículos eléctricos en México, en 2025, aún se encuentra en fase de crecimiento. Actualmente, los vehículos eléctricos representan alrededor del 1% del parque vehicular total, aunque, según datos de la AMDA, en los últimos dos años han constituido cerca del 10% de las ventas totales. Este aumento en la demanda de vehículos eléctricos exige una respuesta eficiente por parte de las instituciones encargadas de la infraestructura, como la CFE, para asegurar que los usuarios puedan disfrutar de los beneficios de la movilidad eléctrica sin demoras ni obstáculos burocráticos. La optimización de los trámites y la agilización de los procesos de instalación son fundamentales para el éxito de la transición hacia un futuro más sostenible





