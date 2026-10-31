Retrasos en Metro CDMX y ajustes de horario para la Fórmula 1

Noticias sobre retrasos en la Línea B del Metro CDMX y el cambio de horario a las 5:00 am para varias líneas debido al Gran Premio de Fórmula 1.

La Ciudad de México vive un día de alta complejidad para sus sistemas de transporte público, donde los usuarios del Metro enfrentan una serie de inconvenientes operativos que exigen atención inmediata y planificación cuidadosa.

El Sistema de Transporte Colectivo, conocido comúnmente como Metro de la Ciudad de México, ha emitido comunicados oficiales para informar sobre el estado actual del servicio, específicamente en la Línea B, la cual conecta las estaciones de Buenavista con Ciudad Azteca. Reportes recientes indican que diversos usuarios han experimentado retrasos significativos en sus trayectos, lo que ha generado cierta preocupación y confusión entre la población que depende diariamente de este medio de locomoción para llegar a sus destinos laborales o personales.

En medio de esta situación, también se reportó un incidente de salud pública cuando un hombre fue encontrado desmayado en los pasillos de la estación Salto del Agua, la cual fue atendida de inmediato por el personal capacitado y los servicios de emergencia disponibles en la red, subrayando la necesidad constante de vigilancia y seguridad dentro de las instalaciones.