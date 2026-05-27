Reubicación de 3,000 viviendas en Hidalgo por efectos de la vaguada monzónica

Aproximadamente 3,000 viviendas en Hidalgo serán reubicadas debido a los daños causados por la vaguada monzónica. Las autoridades han identificado 400 localidades en riesgo y ofrecerán apoyos de hasta 550,000 pesos por familia.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ( Sedatu ) ha confirmado la reubicación de aproximadamente 3,000 viviendas en el estado de Hidalgo , como consecuencia de los severos daños provocados por la vaguada monzónica que azotó la región.

El delegado de la Sedatu, Julio Varela Piedras, informó que los municipios más afectados pertenecen a la Sierra y la región Otomí-Tepehua, zonas que han sufrido deslaves, derrumbes y otros daños estructurales que imposibilitan su habitabilidad. Esta medida afecta a unas 400 localidades, donde las viviendas consideradas en riesgo serán reubicadas en municipios como Tepehuacán de Guerrero, Tenango de Doria, Huehuetla, Zacualtipán y Xochicoatlán.

Las autoridades han destinado un apoyo económico de hasta 550,000 pesos por familia afectada, recurso que se empleará directamente en la construcción de nuevas viviendas o se entregará a las familias para su edificación. Se estima que cerca del 70% de las familias en estas regiones viven en condiciones de riesgo, lo que ha urgido a las autoridades a implementar procesos de prevención y reubicación.

Las intensas lluvias registradas en Hidalgo, potenciadas por la vaguada monzónica, han generado un escenario crítico que requiere acciones inmediatas para salvaguardar la vida de los habitantes. Por otro lado, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha advertido que para el año 2026, el fenómeno de El Niño podría intensificar las precipitaciones, incrementando aún más el riesgo de desastres. Por ello, se reforzarán las medidas preventivas durante los meses de septiembre y octubre, cuando se esperan las lluvias más intensas.

La reubicación no solo busca atender la emergencia actual, sino también preparar a las comunidades para futuros eventos climáticos extremos. Las autoridades locales y federales trabajan en conjunto para garantizar que las familias reciban el apoyo necesario y puedan establecerse en zonas seguras, evitando así nuevas tragedias





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