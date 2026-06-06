Reunión de mando en Huatulco para coordinar acciones preventivas por lluvias fuertes y alerta ciclónica

Autoridades de protección civil instalan primera reunión de mando en Huatulco, Oaxaca, para coordinar acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias intensas y el desarrollo de sistemas ciclónicos con alto porcentaje de probabilidad en la Costa del Pacífico mexicano.

Las autoridades de protección civil de Oaxaca y Guerrero han instalado en Huatulco, Oaxaca , la primera reunión de mando para coordinar acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes que podría generar un sistema meteorológico en desarrollo.

El encuentro busca unificar estrategias para mitigar riesgos en municipios costeros y regiones susceptibles a deslaves e inundaciones debido a la saturación del suelo. Se ha informado que el sistema, que mantiene un desplazamiento lento hacia el norte en dirección a las costas de Chiapas y Oaxaca, presenta un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene esa cifra en el pronóstico a siete días.

Otra zona de inestabilidad, ubicada a 525 kilómetros al sur-sureste del río Suchiate, también con desplazamiento lento hacia el norte, registra un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 60% en siete días. La primera zona se localiza a 440 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se monitorea de cerca por su potencial impacto en la costa oaxaqueña.

Los municipios prioritarios para la atención incluyen San Pedro Mixtepec, Santa María Colotepec, Santa María Tonameca, Santiago Jamiltepec y Pinotepa Nacional, además de otras localidades con alta vulnerabilidad ante precipitaciones intensas. La reunión de mando en Huatulco busca establecer canales de comunicación eficaces, revisar planes de evacuación y distribuir recursos humanos y logísticos para responder de manera oportuna.

Las autoridades han hecho un llamado a la población para que se mantenga alerta a los boletines oficiales y siga las indicaciones de protección civil. Asimismo, se ha recomendado no





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