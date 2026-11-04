Reunión legislativa por jubilados y críticas de Sheinbaum a la gestión del INE

Raúl Bolaños-Cacho anuncia negociación con jubilados de la Cámara; Claudia Sheinbaum exige auditorías sobre duopolio en materiales electorales y cuestiona gestiones pasadas del INE.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, ha anunciado de manera formal que la institución legislativa ha recibido el pliego petitorio presentado por los trabajadores jubilados del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Este encuentro significativo ocurrió tras una reunión sostenida con los representantes de los manifestantes, en la cual se estableció un calendario de acciones para abordar las preocupaciones y demandas del sector pensionado. Según lo detallado por el propio mandatario de la cámara baja, se acordó citar a una nueva cita para el próximo 12 de noviembre, con el firme propósito de proponer una solución concreta al reciente retiro del apoyo económico mensual de once mil novecientos noventa y dos pesos, medida que fue implementada en abril del presente año.

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Reunión de diputados analiza demandas de jubilados

En dicha declaración, Bolaños-Cacho precisó que estuvieron presentes durante la entrega del documento el presidente del Comité de Administración, el diputado Fernando Castro Trenti, así como el secretario general de la Cámara, quienes coinciden en la necesidad de analizar exhaustivamente cada punto de las peticiones recibidas antes de la próxima sesión. Es importante destacar que el jefe de la Mesa Directiva manifestó que no estaba al tanto de la situación específica de los jubilados durante los últimos ocho meses, un periodo que culminó con la emisión del amparo indirecto número 22/72/2021 y un laudo condenatorio derivado del cumplimiento de una sentencia ejecutoriada en el expediente laboral 5049/09.

Con respecto al futuro financiero de esta medida, el funcionario indicó que se estudiará la viabilidad de incorporar los recursos solicitados en el Presupuesto de Egresos de la Cámara de Diputados para el año próximo. Reiteró que esta es la primera vez que tienen conocimiento directo de este documento y se comprometieron a mantener un diálogo cercano, institucional y transparente, trabajando en conjunto con la Secretaría General de la Cámara para explorar todas las opciones disponibles que puedan conducir a una resolución justa.

La situación actual afecta a aproximadamente cuatrocientos jubilados sindicalizados, tras un recuento que incluye nuevas incorporaciones y fallecimientos desde que en abril de 2026 la Cámara retiró el apoyo a quinientos treinta y cinco empleados, de los cuales ciento ochenta y dos aceptaron un pago final. En otra línea de relevancia política, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó una fuerte crítica durante su conferencia matutina dirigidas a Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral.

Sheinbaum critica inacción del expresidente del INE

Sheinbaum cuestionó públicamente la inacción de Córdova al permitir que un duopolio de dos empresas se consolidara durante más de dos décadas en la producción de materiales electorales esenciales, como urnas y mamparas. La mandataria federal señaló con firmeza que Córdova debía conocer la existencia de esta concentración de mercado, pero a pesar de haber encabezado el organismo electoral, no tomó ninguna medida efectiva para impedir que dichas compañías continuaran beneficiándose injustamente de las contrataciones públicas.

Sheinbaum enfatizó que estas empresas no solo dominaban la producción, sino que también conseguían que la mayoría de los organismos públicos locales electorales les adjudicaran contratos, lo que sugiere una irregularidad sistémica. Por esta razón, consideró imperativo que la Auditoría Superior de la Federación realice revisiones y auditorías exhaustivas para esclarecer los términos de estas contrataciones y determinar si existen hechos que constituyan delitos o faltas administrativas.

La jefa del Estado también vinculó este tema con la reforma electoral de 2014, la cual transformó al entonces Instituto Federal Electoral en el INE y concentró en su Consejo General la facultad de designar a las consejerías de los organismos electorales estatales. En este contexto, recordó el caso de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, quien fue designada consejera electoral de Sonora por el Consejo General cuando Córdova presidía el instituto, ilustrando cómo se consolidó la participación de ciertos actores.

Llamado a revisar antecedentes del duopolio electoral

Sheinbaum insistió en que cualquier análisis debe ser completo y no limitarse únicamente a la gestión más reciente, sino que debe abarcar los antecedentes históricos y los mecanismos que permitieron dicha concentración. Asimismo, cuestionó la autoridad moral de quienes encabezaron las instituciones electorales durante los comicios de 2006 y 2012, argumentando que no actuaron con la diligencia necesaria frente a las denuncias de irregularidades.

En relación con la elección de 2006, sostuvo que debieron abrirse todas las urnas para un recuento y criticó la destrucción posterior de las boletas, mientras que sobre 2012 recordó las acusaciones de compra de votos. Finalmente, consideró que los actuales llamados a buscar consensos para los nombramientos deben acompañarse de una revisión profunda y transparente del funcionamiento de las instituciones y de las empresas beneficiadas con contratos públicos, asegurando que la verdad y la legalidad son pilares fundamentales para la democracia.