Reunión privada entre SCJN y empresarios, preocupación por reforma judicial y T-MEC

La reunión privada entre el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Morales, y los empresarios Carlos Slim Helú y Arturo Elías Ayub tuvo como objetivo refrendar que habrá diálogo de puertas abiertas entre el Máximo Tribunal y el sector empresarial. Fuentes judiciales confirmaron que el encuentro se dio en la misma semana en que se prevé la llegada de una delegación de funcionarios y empresas estadunidenses de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El sector empresarial ha manifestado su preocupación sobre la falta de incertidumbre jurídica por la implementación de la reforma judicial del 2024.

La reunión privada entre el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ), Hugo Aguilar Morales, y los empresarios Carlos Slim Helú y Arturo Elías Ayub tuvo como objetivo refrendar que habrá diálogo de puertas abiertas entre el Máximo Tribunal y el sector empresarial.

Fuentes judiciales confirmaron que el encuentro se dio en la misma semana en que se prevé la llegada de una delegación de funcionarios y empresas estadunidenses de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El sector empresarial ha manifestado su preocupación sobre la falta de incertidumbre jurídica por la implementación de la reforma judicial del 2024.

En abril pasado la SCJN avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias sin previa autorización judicial y sin la necesidad de que exista una petición de algún organismo internacional. Este criterio provocó que organizaciones del sector empresarial, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), manifestaran su preocupación por el impacto que puede tener esta decisión de la Corte en la inversión extranjera en México.

"Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede resntingir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México", señaló la Coparmex.

La televisora de Ricardo Salinas Pliego, que enfrenta una demanda multimillonaria en Estados Unidos y pidió un concurso mercantil en México, publicó una carta abierta dirigida a la presidenta tras sus declaraciones en la mañanera. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a la nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel, en la que renuncia a su cargo actual dentro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Alerta por una semana de precipitaciones intensas con descargas eléctricas y granizo con riesgo de inundaciones. Consulte el pronóstico por entidad del 25 al 28 de mayo





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