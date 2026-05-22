Los recientes cambios en el Congreso de la Ciudad de México han comenzado a traer beneficios, al menos en el canal informativo oficial. Se ha mejorado la labor de informar y se han logrado cambios en la percepción pública. Algunas de las medidas tomadas incluyen el anuncio del inicio del registro de anfitrios de alojamientos temporales y el despliegue de un equipo jurídico y de acompañamiento para proteger a los visitantes en México durante el Mundial de Fútbol.

Los recientes cambios en el Congreso de la Ciudad de México ya están dando resultados, y en particular en el Canal del Congreso. La labor informativa ha mejorado, y los políticos y los ciudadanos ven los cambios en sus comparecencias y en sus representados.

Algunas medidas tomadas incluyen el anuncio del inicio del registro de anfitriones de alojamientos temporales para vigilar precios abusivos y el despliegue de un equipo jurídico y de acompañamiento para proteger a los visitantes en México durante el Mundial de Fútbol





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