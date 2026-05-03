Revelaciones Impactantes en el Caso del Multihomicidio en Azcapotzalco: Testimonio de la Tía de Valentina Expone la Violencia del Sospechoso

El testimonio de la tía de Valentina revela un patrón de violencia por parte de Emiliano ‘N’, uno de los principales sospechosos en el multihomicidio de Azcapotzalco. La investigación apunta a que la relación facilitó el acceso al domicilio de las víctimas y se temen represalias contra la familia.

La investigación sobre el trágico multihomicidio ocurrido en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco , Ciudad de México, ha tomado un nuevo rumbo con la revelación del testimonio de una familiar cercana a una de las víctimas.

La tía de Valentina, una de las menores fallecidas, ha proporcionado detalles cruciales sobre la relación que su sobrina mantenía con Emiliano ‘N’, uno de los principales sospechosos en este horrendo crimen. Sus declaraciones arrojan luz sobre un patrón de comportamiento violento por parte del joven, lo que generaba preocupación en el entorno familiar. La tía relata que Valentina, de 17 años, mantenía una relación con Emiliano, de aproximadamente 19 años, pero que este último exhibía una agresividad alarmante.

Esta información se alinea con las primeras investigaciones policiales que sugieren que la relación facilitó el acceso de los agresores al domicilio de las víctimas. La familia de Valentina, según la tía, se oponía a esta relación, previendo posibles complicaciones. Emiliano ‘N’, aparentemente, cultivaba una imagen pública engañosa, presentándose como miembro de una familia acomodada y respetable, una fachada que contrastaba con su verdadera naturaleza violenta.

La tía cuestiona profundamente la necesidad de la violencia extrema empleada, expresando su creencia de que una simple petición podría haber evitado la tragedia. El dolor y la indignación son palpables en sus palabras, mientras exige justicia para sus seres queridos. La ausencia de signos de entrada forzada al domicilio de las víctimas es un elemento clave en la investigación.

Este hecho refuerza la hipótesis de que los agresores fueron recibidos voluntariamente o que las víctimas conocían a sus atacantes, permitiéndoles el acceso a la vivienda. La relación entre Valentina y Emiliano ‘N’ se ha convertido en el eje central de la investigación, ya que parece ser la llave para comprender cómo se desarrollaron los acontecimientos que culminaron en la muerte de Alejandra Barrios Galván, Omar Cejudo Nava y sus hijas.

Tras el descubrimiento de los cuerpos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo exhaustivo que condujo a la detención de cuatro individuos, incluyendo a Emiliano ‘N’, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Los detenidos fueron encontrados a bordo de una camioneta robada, en cuyo interior se hallaron objetos presuntamente sustraídos de la residencia de las víctimas, así como armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas.

Estos hallazgos fortalecen la teoría de que una célula criminal organizada podría estar involucrada en el multihomicidio. Las autoridades continúan trabajando diligentemente para desentrañar el móvil del crimen y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados. La complejidad del caso exige una investigación minuciosa y exhaustiva para garantizar que se haga justicia y que los responsables sean llevados ante la ley.

La colaboración entre las diferentes instancias de seguridad es fundamental para esclarecer todos los detalles de esta terrible tragedia. Además de buscar justicia, la familia de Valentina expresa su temor a posibles represalias por parte de los cómplices de los detenidos. La tía de la menor ha solicitado a las autoridades que se garantice la seguridad de sus familiares, quienes se encuentran en un estado de profunda vulnerabilidad e incertidumbre.

“Pedimos justicia, agradecemos la rápida acción de las autoridades”, declaró la tía, reconociendo el esfuerzo de las fuerzas del orden en la captura de los presuntos responsables. Sin embargo, la preocupación por la seguridad de su entorno cercano persiste, lo que subraya la gravedad de la situación y la necesidad de brindar protección a las víctimas y sus familias.

Las autoridades han asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia y prevenir cualquier acto de represalia. La investigación continúa enfocándose en identificar a todos los miembros de la posible célula delictiva involucrada en el crimen y en determinar el alcance de su participación.

Se espera que en los próximos días se presenten nuevos avances en la investigación, que permitan esclarecer completamente las circunstancias del multihomicidio y llevar a los responsables ante la justicia. La sociedad exige respuestas y justicia para las víctimas y sus familias, y las autoridades están comprometidas a cumplir con esta demanda





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