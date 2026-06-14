Revelan manipulación de votos en CNTE para mantener huelga y plantón

Documentos originales muestran que mayoría de docentes de la Sección 22 aprobó pausar huelga, pero dirigentes alteraron resultados en asamblea nacional para continuar protestas.

Una investigación periodística ha revelado un posible fraude en la consulta interna realizada por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) respecto a la estrategia a seguir en su movimiento de protesta.

Los documentos originales, a los que tuvo acceso este medio, indican que la mayoría de los más de 12 mil docentes participantes en la consulta habría aprobado entrar en un receso o pausa de la huelga nacional y del plantón establecido en la Ciudad de México, manteniendo sin embargo sus demandas centrales sobre reforma a las pensiones y la desaparición del actual Sistema de la Carrera Magisterial. Sin embargo, en la Asamblea Nacional Representativa (ANR) los dirigentes presentaron resultados alterados que sugerían un triunfo de la postura de continuar con las acciones de protesta, con una diferencia de apenas 175 votos.

La manipulación de los datos habría consistido en reducir artificialmente el número de votos a favor del receso y aumentar los que favorecían la continuación de la huelga y el plantón. Esta discrepancia entre el conteo original y el presentado oficialmente generó inconformidad entre algunos miembros de la base magisterial, quienes filtraron la información.

A pesar de la evidencia del cambio en los resultados, la dirigencia de la Sección 22 impuso su narrativa en la ANR, logrando que se ratificara la decisión de continuar con el paro nacional y las manifestaciones en la capital del país. Un caso particularmente notorio es el del sector de Zimatlán, en los Valles Centrales de Oaxaca, región bajo un férreo control de la dirigencia.

Allí, la diferencia a favor de seguir con la huelga alcanzó los mil votos, un margen muy superior al regional y que contrasta con resultados mucho más parejos en otros sectores. Este episodio pone en tela de juicio la transparencia de los procesos decisorios dentro de uno de los grupos más influyentes del magisterio mexicano y profundiza las tensiones internas entre la base y sus líderes, quienes han mantenido una postura de confrontación con las autoridades educativas y federales durante meses.

La decisión final de no pausar el movimiento extiende el impacto social y económico de las protestas, especialmente en la Ciudad de México, donde el plantón genera afectaciones viales y una visibilidad constante del descontento magisterial





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