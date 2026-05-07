Revelan nota misteriosa vinculada a Jeffrey Epstein tras años de secreto judicial

Un documento desconocido, encontrado por el excompañero de celda de Jeffrey Epstein, sale a la luz tras permanecer sellado en una bóveda judicial durante cinco años.

En un giro inesperado que ha vuelto a poner el foco sobre uno de los casos más mediáticos y polémicos de las últimas décadas, ha salido a la luz una nota manuscrita que presuntamente fue escrita en el entorno de Jeffrey Epstein .

Este documento, que había permanecido oculto y bajo estrictas medidas de seguridad en una bóveda de un tribunal durante casi cinco años, fue revelado recientemente por orden del juez federal de distrito Kenneth Karas. La decisión se produjo luego de que el periódico The New York Times presentara una solicitud formal para levantar el precinto de este y otros documentos relacionados con un proceso legal que involucra a Nicholas Tartaglione, quien fue compañero de celda del financiero.

El hecho de que esta evidencia haya estado guardada en el marco de una disputa jurídica ajena al caso principal de Epstein añade una capa de complejidad y misterio al ya turbulento historial del fallecido magnate. La existencia de este escrito era prácticamente desconocida para el público y para gran parte de los investigadores hasta que el propio Nicholas Tartaglione lo mencionó en un podcast el año pasado.

Tartaglione, quien es un exagente de policía que actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas, afirmó haber descubierto la nota escondida dentro de un libro en su celda. Según el testimonio del exoficial, el hallazgo ocurrió después del primer presunto intento de suicidio de Epstein, el cual tuvo lugar el 23 de julio de 2019. El contenido de la nota es breve pero inquietante, reflejando un estado de desafío y desesperación.

En el texto se lee que el autor afirma que irá hasta el final y que no tiene miedo, mencionando además que fue investigado durante meses sin que se encontrara nada. El mensaje concluye con frases que sugieren una aceptación fatalista, describiendo como un placer el poder elegir el momento de decir adiós y cuestionando sarcásticamente si se espera que el autor se ponga a llorar.

Este nuevo elemento llega años después de que Jeffrey Epstein fuera hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, mientras se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, esperando el juicio por cargos graves de tráfico sexual de menores. Aunque el médico forense determinó oficialmente que la causa de la muerte fue el suicidio, la gestión del centro penitenciario ha sido duramente criticada.

Diversos informes han señalado fallos catastróficos por parte del personal de guardia, quienes presuntamente navegaron por internet y se quedaron dormidos durante sus turnos de vigilancia, creando el vacío de supervisión necesario para que Epstein pudiera quitarse la vida. La negligencia institucional fue tan evidente que generó un escándalo nacional, poniendo en duda la capacidad del sistema federal para custodiar a prisioneros de alto perfil.

A pesar de la revelación actual, persiste una incertidumbre fundamental: no está claro quién escribió realmente la nota que Tartaglione asegura haber encontrado. Lo más sorprendente es que este documento no aparece mencionado en ninguno de los extensos informes gubernamentales que analizaron meticulosamente las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein.

El hecho de que una pieza de evidencia potencialmente relevante haya sido omitida de los registros oficiales o haya sido ignorada durante las investigaciones iniciales abre la puerta a nuevas interrogantes sobre la transparencia de los procesos judiciales y penitenciarios. Mientras la opinión pública sigue debatiendo las teorías sobre el fallecimiento del financiero, la aparición de este mensaje fragmentado y críptico añade un nuevo rompecabezas a un caso que, a pesar del tiempo transcurrido, se niega a cerrarse definitivamente





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