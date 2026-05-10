Review: 'El día que Nils Vik murió' by Frode Grytten

Este libro clasifica a Frode Grytten como una de las voces más influyentes de la literatura actual noruega y lo ha ganado en 2023 el premio Brage por su obra. Escrito en castellano y con una adaptación al estilo original, propone un balance vital del protagonista Nils Vik que decide decedent por el mar abierto y a un final de vida como piloto de un barco del fiordo noruego.

Reseña del libro: 'El día que Nils Vik murió' del autor Frode Grytten . Escrito en castellano y adaptado fielmente al estilo original, se centra en el declive vital de Nils Vik , un personaje central del libro que decide pretenderse al mar abierto y a un final de vida como piloto de un barco del fiordo noruego.

Junto con él en la travesía, personajes que habían compartido experiencias de vida junto a Vik o a quienes ha transportado se unen a formar el anecdotario principal de la novela, que conecta la muerte con la memoria y la vida





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