Review of Li cham (Morí), a documentary film about indigenous women victims of violence, dispossession, and poverty and how their lives changed after the Zapatismo movement (Mexico, 2024)

The film is a compelling debut by Ana Ts’uyeb, a 27-year-old Tzotzil-speaking journalist with experience in regional television and community film workshops. It won the Best Documentary Award at Morelia 24. The film features three women who experienced the impact of the Zapatismo emergency in their region, considering death and rebirth as a result of the movement, which transformed their lives and those of the participating communities. The film also highlights the resilience and hardships faced by women in their communities, who have been oppressed by lack of opportunities, unfair relationships, and exhausting work. The film's structure consists of interludes and groups of desdramatized images that serve as subtle epiphanies, highlighting essential moments of daily life that radiate a primordial glow.

Reseña de Li cham (Morí), película cuyas protagonistas son mujeres indígenas víctimas de violencia, despojo y pobreza y de cómo su vida cambió tras el zapatismo (México, 2024), contundente debut como realizadora-guionista-editora-directora artística de la comunicóloga tzotzil de 27 años Ana Ts’uyeb (con experiencia en la televisión regional e instrucción en talleres fílmicos comunitarios), mejor largometraje documental en Morelia 24, la madre sexagenaria de la realizadora Margarita Hernández Hernández dedicada al tejido en telar y a la siembra y cosecha del café, la tía de la realizadora Juana Vázquez Gómez detentadora de cargos comunitarios en el cercano pueblo de Naranjatic, y la campesinacasada con un primo de la realizadora y consagrada a labores del hogar, son tres mujeres que en 1994 han recibido el impacto de la emergencia del Zapatismo en su región, al grado de considerar que han muerto y han podido renacer como criaturas distintas, gracias a ese movimiento armado y después civilizador que ha logrado transformar la vida de todos los miembros de las comunidades participantes, tal como es la propia realizadora, nacida 3 años después del alzamiento y bajo su tutela y lineamientos educada, a diferencia de las féminas de las generaciones anteriores, aquí presentes, aplastadas por la falta de oportunidades de libre desarrollo desde niñas, por un destino único como esposas y madres, por relaciones de pareja injustas y en ocasiones brutales, por embarazos difíciles y por jornadas de trabajo extenuantes, cuyos estragos y resiliencias saltan hoy a la vista, a través de esta fílmicamente atenta y amorosamente dignificadora femicondena redimida.

La femicondena redimida cree firmemente en un cine de poesía fincado en la fuerza lírica de las imágenes cotidianas, imágenes del inspirado fotógrafo José Alfredo Jiménez Pérez que al inicio descienden del todoabarcador cielo selvático y hacia él regresan de cuando en cuando de forma segura y recurrente (al cielo despejado o nuboso o de tormenta allí habitual) tras haber descendido dulcemente al anónimo caserío y a las faenas cotidianas (o directo a éstas), tiene fe en las imágenes que de acuerdo con la proverbial sabiduría local pre y postzapatista ‘hay imágenes que se apagan en el alma, pues arden y se quedan en el infinito ahora’, trenzando una estructura por interludios-grumos de imágenes desdramatizadas que equivalen a suaves epifanías, imágenes de acontecimientos corrientes que irradian un inexplicable resplandor primordial, imágenes esenciales por su vital ternura sensitiv





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