Revisión del T-MEC podría extenderse tras elecciones en EE. UU.

El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá continúa, pero la próxima revisión podría alargarse después de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Se espera avanzar en reglas de origen y cadenas de suministro.

El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) continúa su marcha, pero se ha señalado que la próxima revisión , programada para iniciar el 1 de julio, podría extenderse más allá de las elecciones intermedias de Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre de este año.

Esta declaración se realizó en el marco del aniversario de la entrada en vigor del acuerdo. Según el representante empresarial, la certeza para la inversión y para los empresarios radica en que el tratado sigue vigente, y la expectativa es que, después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, se pueda avanzar con mayor claridad en los mecanismos de revisión.

Se mencionó que, incluso si se determinan revisiones anuales, existe un área de oportunidad en las reuniones programadas cada años entre los tres países miembros, donde se pueden incluir nuevas temáticas relacionadas con la actividad comercial. Medina Mora Icaza reiteró que después de las elecciones se espera llegar a un acuerdo.

Asimismo, sostuvo que hay un diálogo activo con las autoridades estadounidenses y destacó que el hecho de que la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR) no estuviera presente en la primera ronda bilateral formal no significa que no esté participando. A veces hay circunstancias que impiden que algún miembro del equipo negociador asista físicamente a las reuniones, pero eso no implica ausencia en el proceso.

Respecto a la revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos, se añadió que en las rondas se están planteando distintas perspectivas, pero el ánimo es de optimismo. De hecho, en el primer día de reunión con la delegación de la USTR, los funcionarios estadounidenses ya confirmaron fechas para las primeras tres reuniones: el 16 y 17 de junio en Washington, y la semana del 20 de julio nuevamente en México.

Sin embargo, se indicó que todavía hay temas pendientes por resolver. Se está trabajando en detalle en dos asuntos fundamentales: las reglas de origen y las cadenas de suministro. Estos elementos son clave para la modernización y efectividad del acuerdo comercial.

La continuidad del T-MEC es vista como un pilar para la estabilidad económica regional, y los representantes de los sectores empresariales y gubernamentales confían en que, pese a los calendarios electorales y políticos, el proceso de revisión se concretará con beneficios para los tres países. La cooperación trilateral se mantiene como un objetivo compartido para enfrentar los desafíos actuales del comercio internacional





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