Revocan prohibición a De la Espriella de usar camiseta de la selección colombiana en campaña

Un juzgado revocó una medida que impedía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos de campaña. La decisión, celebrada por De la Espriella y su equipo, se produjo tras una acción de tutela presentada por un ciudadano que buscaba prohibir el uso de símbolos nacionales con fines políticos. La Federación Colombiana de Fútbol había declarado que no puede restringir la compra de la prenda. El candidato, quien obtuvo la mayor votación en primera vuelta, enfatizó que usa la camiseta por amor a Colombia, coincidiendo con el inicio del Mundial.

La justicia colombiana ha revocado la medida cautelar que prohibía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección nacional de fútbol en su campaña política .

La decisión, tomada por un juzgado de Bogotá, anula la prohibición que había sido decretada la semana pasada tras una acción de tutela interpuesta por un ciudadano. El recurso alegaba que el uso de símbolos nacionales por parte del movimiento Defensores de la Patria podría vulnerar derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el derecho a elegir y ser elegido.

De la Esprilla, candidato de ultraderecha que pasó a la segunda vuelta con el 43.78% de los votos, celebró la revocatoria.

"Lo logramos. Un juzgado acaba de revocar la tutela que nos impedía el uso de la camiseta de la selección. Todos podemos usar cuando queramos la camiseta de la selección Colombia y lo hacemos por Colombia", afirmó su vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en un video difundido en redes sociales.

El candidato indicó que esta decisión coincide con el inicio del Mundial de Fútbol, donde Colombia debutará el 17 de junio, y la利用a para enviar un mensaje de unidad: "Por esa Colombia milagro que necesita atender a los más vulnerables, recuperar la seguridad y atender las necesidades de salud, educación y vivienda". La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) había aclarado previamente que no tiene facultades legales para restringir la compra o uso de la camiseta, aunque pidió que no se utilizara para fines ajenos a los deportivos.

El juez que levantó la prohibición consideró que la prenda, al ser un bien comercial accesible, no puede ser objeto de restricción exclusiva. Este caso generó un amplio debate sobre los límites del uso de símbolos patrios en campañas políticas y la interpretación de los derechos colectivos frente a la libertad de expresión y el derecho político





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