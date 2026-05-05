Revolut crece en México y EU presiona por acciones contra el narco; ola de calor azota al país

Revolut alcanza 290 mil clientes en México e invierte 176 mdd. La UE exige a México más detenciones de narcos condicionando la ayuda. Una ola de calor afecta a 27 estados con temperaturas superiores a 45°C.

Revolut , la empresa de servicios financieros digitales, ha anunciado un crecimiento significativo en México durante el primer trimestre de 2026, alcanzando los 290 mil clientes.

Este logro se acompaña de un aumento sustancial en la inversión en el país, elevándose a 176 millones de dólares, tras una inyección de capital de 64 millones de dólares en abril. Estos recursos se destinarán a la expansión de su gama de productos y a la aceleración de su crecimiento en el mercado mexicano. La compañía ha experimentado un crecimiento impresionante en sus activos totales, que se incrementaron en un 275% durante el periodo.

La captación de fondos también fue notable, alcanzando los 3 mil 753 millones de pesos, impulsada por el lanzamiento público de sus servicios a finales de enero y la rápida adopción de la plataforma por parte de los usuarios. La tasa de adecuación del capital de Revolut en México se situó en 1,531%, superando el mínimo regulatorio y mostrando una mejora con respecto al trimestre anterior, gracias a mayores inversiones en instrumentos financieros.

La calidad de la cartera crediticia se mantuvo sólida, con una tasa de morosidad de solo 0.02% y un 99.98% de los créditos clasificados en etapa 1, lo que indica un bajo nivel de riesgo. El saldo de crédito en esta categoría experimentó un aumento de 44 millones de pesos, con más de 12 mil clientes activos con tarjeta de crédito al cierre de marzo.

A pesar de este crecimiento, Revolut reportó una pérdida neta trimestral de 153 millones de pesos, lo cual es consistente con su etapa inicial de operación y su estrategia de inversión en el mercado. La respuesta del público mexicano ha sido excepcionalmente positiva, superando las expectativas de la empresa, lo que demuestra un fuerte interés en una aplicación bancaria integral que ofrece rendimientos atractivos y una amplia gama de servicios financieros digitales.

Paralelamente, la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la soberanía nacional al declarar que ninguna potencia extranjera dictará la forma en que México se gobierna. Sus declaraciones se produjeron durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, un evento histórico que simboliza la resistencia y la defensa de la independencia mexicana. Sheinbaum enfatizó la importancia de la autodeterminación y la capacidad de México para tomar sus propias decisiones en materia de política interna y externa.

Este mensaje se interpreta como una respuesta a posibles presiones o injerencias externas en asuntos nacionales. La Batalla de Puebla, celebrada el 5 de mayo de 1862, representa una victoria significativa para México contra el ejército francés, y su conmemoración anual es un símbolo de orgullo nacional y de la lucha por la soberanía.

En otro frente, la Unión Europea ha exigido a México un mayor esfuerzo en la detención y extradición de narcotraficantes, condicionando la ayuda financiera a la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Esta demanda refleja la creciente preocupación de la UE por el aumento del tráfico de drogas y la violencia relacionada con el narcotráfico en México.

La UE busca una mayor colaboración con las autoridades mexicanas para desmantelar las redes criminales y llevar a los responsables ante la justicia. La condición impuesta por la UE podría tener implicaciones significativas para la economía mexicana, ya que la ayuda financiera europea es una fuente importante de ingresos para el país.

Además, una ola de calor extremo está afectando a 27 estados de México, con temperaturas que superarán los 45°C este 5 de mayo. Las autoridades han emitido alertas y recomendaciones a la población para protegerse de los efectos del calor, como mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y buscar refugio en lugares frescos.

El impacto de la ola de calor podría ser especialmente grave para los grupos vulnerables, como los ancianos, los niños y las personas con enfermedades crónicas. El Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros (IMEF) advierte que el shock político en Sinaloa afectará las inversiones y la economía estancada, y no esperan una solución rápida. Volkswagen de México inauguró una nueva nave de pintura en Puebla, modernizando su proceso con tecnología eléctrica y sustentable.

Finalmente, se reporta que el 8% de los empleados en México acceden a contenido para adultos en equipos de trabajo, lo que genera alertas sobre riesgos de ciberseguridad





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