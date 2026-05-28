Rex se une a la Temporada 20: Llegan los Super Karts con sistema de progresión y habilidades únicas

La nueva temporada del juego introduce a Rex como corredor Trickster Rare y presenta los Super Karts, vehículos especiales con habilidades pasivas/activas y progresión por estrellas usando Bolt Coins y Shards. Solo disponibles para jugadores de estrella 3+.

El universo de los juegos de carrera sigue expandiéndose con novedades emocionantes. En esta ocasión, el icónico y simpático dinosaurio Rex se unirá oficialmente a la plantilla de personajes jugables como parte de la Temporada 20 del juego, una noticia que ha generado gran expectación entre los seguidores de la franquicia.

Esta incorporación no solo trae un nuevo corredor, sino que también introduce mecánicas renovadoras que podrían transformar la experiencia competitiva. Rex será clasificado como un corredor de la clase Trickster, conocida por sus habilidades caprichosas y su estilo de conducción impredecible. Su rareza será Rare, lo que determina su período de disponibilidad y potenciadores asociados.

Junto a su llegada, los jugadores podrán obtener un adelanto de su vehículo personalizado, un kart que refleja perfectamente la personalidad divertida y caótica del personaje, con un diseño llamativo y detalles únicos que lo diferencian de los karts convencionales. La actualización de la Temporada 20 también traerá consigo los denominados Super Karts, una categoría completamente nueva de vehículos especiales diseñados para ciertos corredores.

A diferencia de los karts estándar, los Super Karts otorgarán tanto habilidades pasivas como activas adicionales durante las carreras, ampliando las posibilidades estratégicas. El primer Super Kart estará diseñado específicamente para personajes de la clase Trickster seleccionados, aunque su uso estará restringido a jugadores que hayan alcanzado un nivel de estrella 3 o superior en su cuenta.

Cada Super Kart contará con su propio árbol de progresión, que se desarrollará a través de recursos exclusivos como Shards especiales y una nueva moneda virtual denominada Bolt Coins. Estos vehículos podrán evolucionar hasta un máximo de 3 estrellas, y cada estrella desbloqueada representará una mejora completa en sus estadísticas y apariencia. Visualmente, los Super Karts sufrirán transformaciones notables con cada estrella, volviéndose más espectaculares y detallados a medida que el jugador invierta en ellos.

En cuanto a las habilidades, los Super Karts incluirán un conjunto único de poderes pasivos que permanecen activos durante toda la carrera, así como una habilidad activa que podrá ser ejecutada mediante un botón dedicado en la interfaz. Los desarrolladores han confirmado que las habilidades inherentes al corredor se combinarán sinérgicamente con las del Super Kart, creando combinaciones poderosas y situaciones altamente caóticas.

Es importante señalar que las habilidades activas de los Super Karts no contarán con un sistema de carga por partida; tendrán una forma estándar disponible desde el inicio. No obstante, alcanzar el nivel máximo de estrellas en el vehículo desbloqueará la totalidad de sus beneficios pasivos y activos, maximizando su eficacia en pista. Esta nueva capa de personalización y progresión promete enrichizar las carreras multijugador, ofreciendo a los jugadores más opciones para diseñar estrategias y sorprender a sus rivales.

La llegada de Rex y los Super Karts marca un momento significativo para el juego, ya que introduce no solo contenido cosmético y de personajes, sino también sistemas complejos de progresión y customización que afectarán directamente al meta competitivo. Los jugadores deberán considerar ahora no solo la sinergia entre corredor y kart tradicional, sino también la integración de estos Super Karts con sus habilidades especiales.

Esta actualización podría cambiar radicalmente la forma en que se preparan las carreras en línea, con un enfoque renovado en la combinación de clases, la gestión de recursos como Bolt Coins y Shards, y la maximización del potencial de cada vehículo. En resumen, la Temporada 20 se perfila como una de las más ambiciosas hasta la fecha, con la adición de un personaje querido por la comunidad y la implementación de una mecánica de vehículos superior que promete profundidad y variedad.

Los Super Karts representan una evolución en la personalización, ofreciendo un camino claro de mejora a través de un sistema de estrellas y moneda dedicada, mientras que Rex llega para aportar su estilo único a las pistas. Los jugadores ya están especulando sobre las mejores combinaciones entre los Trickster y estos nuevos karts, y muchos esperan que esta innovación revitalice el interés en las carreras clasificatorias y los modos competitivos





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