Rey Mysterio confirma su despedida oficial de la lucha libre profesional para el 12 de junio de 2027 en el Estadio Banorte tras su victoria en Survivor Series.

El legendario luchador Rey Mysterio ha confirmado oficialmente el fin de su exitosa carrera en la lucha libre profesional. El gladiador de origen mexicoamericano declaró que su último combate se celebrará el 12 de junio de 2027 en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Este anuncio impactante se realizó durante la función Survivor de la WWE en el escenario del espectáculo.

El Anuncio Durante Survivor Series

La noticia se reveló la noche del sábado, inmediatamente después de que Rey Mysterio encabezara al equipo de México. Su victoria contra el equipo de Estados Unidos en Houston, Texas, sirvió como el telón de fondo para la decisión final. Al sentarse en el panel con los comentaristas al cierre del evento, el luchador advirtió a la afición sobre la importancia del próximo año.

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Mysterio especificó la fecha y el lugar exactos para su adeu: el 12 de junio de 2027 en el Estadio Banorte. Esta arena, históricamente famosa por grandes eventos deportivos, albergará el que será el último combate de su trayectoria. La precisión en los detalles dejó claro que esta no era una broma, sino el plan final para su retiro.

Reacción del Equipo y Espectadores

La revelación provocó una oleada de emoción y shock entre los presentes. La multitud en el lugar gritó implorándole que no abandonara la actividad. El equipo de Team México, compuesto por Dragon Lee, El Grande Americano, Penta y Rey Fénix, acudió rápidamente al escenario para convencer a su compañero. Los luchadores intentaron alentar a la audiencia para cambiar su decisión.

Rey Mysterio, miembro del Salón de la Fama de la WWE desde la clase de 2023, mostró una profunda emoción durante el mensaje. Nacido en California y originario de Ecatepec, el luchador se mostró con los ojos llorosos. A pesar del dolor de la noticia, completó su tarea al mantenerse solo contra CM Punk, Seth Rollins y Cody Rhodes para asegurar la victoria.

Legado Histórico y Carrera en la WWE

La trayectoria de Rey Mysterio abarca décadas de impacto en la industria del entretenimiento deportivo. Debutó en 1989 y rápidamente captó la atención por su agilidad inusual y creatividad. Estos atributos le permitieron superar a rivales que superaban su peso y tamaño. Su éxito en pancracio no se limitó a México, sino que se consolidó en Estados Unidos.

El luchador transitó por organizaciones clave como AAA, ECW, WCW y finalmente la WWE. En 2006, logró uno de sus triunfos más memorables en el Royal Rumble. Durante su estadía en la WWE, se coronó campeón mundial en tres ocasiones distintas. Estos logros lo establecieron como una figura central en la historia de la lucha.

Influencia Global y Futuro Inmediato

La influencia de Rey Mysterio se extiende más allá de los ring, abriendo caminos para nuevas generaciones. No solo inspiró a luchadores mexicanos, sino a toda la escena de América Latina. Su estilo único definió un género de lucha que prioriza la técnica sobre la fuerza bruta. Este legado perdurará más allá de su último combate programado.

El próximo año resultará especial para los seguidores de la lucha libre. El evento en el Estadio Banorte marcará el cierre oficial de una era dorada. Los aficionados preparan el escenario para despedir a uno de los íconos más reconocidos a nivel mundial. La comunidad aguarda la fecha final con un mix de nostalgia y celebración por su contribución.