La leyenda de la lucha libre Rey Mysterio confirmó que su última pelea será en el Estadio Banorte de la Ciudad de México el 12 de junio de 2027.

El veterano luchador Rey Mysterio oficializó durante el programa posterior al Survivor Series WarGames 2026 que su carrera en el ring concluirá el 12 de junio de 2027 en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. El reconocido gladiador, cuya carrera abarca más de tres décadas, declaró que este evento en el Estadio Banorte, nombre comercial actual de la sede, representará su despedida definitiva como competidor profesional.

Detalles de la Pelea de Despedida

Rey Mysterio fue el capitán del equipo representativo de México en la edición 2026 del Survivor Series WarGames, un torneo donde la escuadra azteca obtuvo una victoria decisiva ante el equipo de Estados Unidos. La contienda terminó con un contundente marcador de 3 contra 1, donde Penta Zero Miedo logró la victoria final al derrotar a las estrellas Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins.

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En su declaración oficial, el luchador enfatizó la importancia de la fecha y el lugar, afirmando que el 12 de junio de 2027 estará en el escenario para realizar su última lucha. Esta fecha marca un hito en la historia de la industria del entretenimiento deportivo, reuniendo a millones de seguidores en una de las arenas más emblemáticas del mundo.

Legado y Trayectoria en el Ring

Nacido el 11 de diciembre de 1974 en Chula Vista, California, Mysterio creció entre las influencias de la cultura fronteriza mexicana y chicana, lo que definió su estilo único. Inició su formación artística bajo la tutela directa de su tío, el también leyenda Rey Misterio Sr., y hizo su debut profesional en 1989 en Tijuana a la edad de solo 14 años.

Con una estatura de 1.68 metros, revolucionó la lucha libre al popularizar un estilo aéreo junto a talentos como Psicosis, Juventud Guerrera y Konnan. Su entrada a Estados Unidos en 1995 a través de ECW y posteriormente en la WCW, donde popularizó la división de peso crucero con combates contra figuras como Eddie Guerrero y Dean Malenko, sentó las bases de su fama global.

Desde su firma con la WWE en 2002, se consolidó como una de las figuras más reconocibles del entretenimiento. Su icónico movimiento, el 619, nombrado en honor al código postal de San Diego, y su victoria en el Royal Rumble de 2006 y el Campeonato Mundial Peso Pesado en WrestleMania 22, dedicado a la memoria de Eddie Guerrero, cementaron su estatus como ícono cultural.

Impacto en la Cultura y el Deporte

Este anuncio no solo marca el fin de una era deportiva, sino también un momento cultural significativo para la comunidad latina en América del Norte y el mundo. La decisión de realizar la pelea de retiro en México, el país de origen de sus raíces, refleja un círculo completo en la carrera del luchador que llevó la lucha libre mexicana a escenarios globales.

Los aficionados y medios especializados siguen los preparativos para el evento de 2027, expectantes de ver cómo la WWE organiza este legado histórico en el Estadio Azteca. La proyección de asistencia masiva y la cobertura mediática internacional subrayan el impacto duradero que Rey Mysterio ha tenido en la industria del wrestling profesional durante los últimos 35 años.