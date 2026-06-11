Rezago en desahogo de casos en Fiscalías se sextuplicó entre 2016 y 2024

El informe de México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann advierte sobre el aumento del rezago en el desahogo de casos en las Fiscalías del País, que se sextuplicó entre 2016 y 2024, pasando de 442 mil a 2.6 millones por concluir. La reforma que instauró el sistema acusatorio a nivel nacional y la ausencia de metas y proyecciones para resolver más casos y atender el aumento de demanda de servicios, promueven una constante acumulación del rezago.

El rezago en el desahogo de casos en las Fiscalías del País se sextuplicó entre 2016 y 2024, pasando de 442 mil a 2.6 millones por concluir, según un informe de México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann.

La reforma que instauró el sistema acusatorio a nivel nacional y la ausencia de metas y proyecciones para resolver más casos y atender el aumento de demanda de servicios, promueven una constante acumulación del rezago. La cifra de casos sin concluir, que no incluye los casos enviados a 'archivo temporal', incluye más del 34 por ciento de los iniciados y la mayoría permanece en ese estatus hasta su prescripción.

La proporción se eleva a 74.5 y 76 por ciento en Oaxaca y Jalisco. Los datos sugieren que el archivo temporal, lejos de ser una figura excepcional, se ha convertido en un componente estructural operativo, lo que plantea la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión y evaluaciones periódicas para evitar su uso discrecional y garantizar que no se traduzca en impunidad de facto.

Para combatir el rezago, se pueden implementar medidas como el análisis del archivo temporal para conectar casos que den pie a la apertura de nuevas líneas de investigación. Existen además otras salidas que ofrece el sistema acusatorio que podrían contribuir a la disminución del rezago, como los criterios de oportunidad, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), o la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, dependiendo de la entidad.

México Evalúa advierte, por otra parte, sobre la baja eficiencia en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por las Fiscalías. En Guerrero, ejemplifica, sólo se ejecuta el 2.1 por ciento de dichas órdenes. Desde la perspectiva de las Fiscalías, la acumulación de mandamientos judiciales pendientes refleja problemas de coordinación, déficit operativo o debilidad territorial





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