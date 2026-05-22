Órgano Interno de Control en IMPimpose inhabilitación y multa a empresa tabasqueña por fraude en contratación de Dos Bocas

El Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) impuso una inhabilitación de 21 meses y una multa a la empresa tabasqueña Corporativo Mexicano Revelor, S.A. de C.V., por haber presentado información falsa en un proceso de contratación de la refinería Dos Bocas.

El Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) impuso una inhabilitación de 21 meses y una multa a la empresa tabasqueña Corporativo Mexicano Revelor, S.A. de C.V.

, por haber presentado información falsa en un proceso de contratación de la refinería Dos Bocas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que la compañía no reconocía la experiencia y cumplimiento de contratos previos presentados para acreditar su participación en el proceso.

Además, actuó con mala fe en la celebración y vigencia del contrato 20212000395, lo que permitió su adjudicación y la prestación de servicios. La multa se impuso conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La empresa tiene derecho a impugnar la resolución y la Secretaría defenderá con firmeza la sanción por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Corporativo Mexicano Revelor obtuvo entre 2021 y 2023 al menos 10 contratos, nueve con el Gobierno de Tabasco y uno en la Ciudad de México por un monto total de cerca de cinco millones de pesos





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