Rhea Ripley: La Superestrella de WWE Habla Abiertamente sobre Trastorno Alimenticio y Desafía Estereotipos Físicos

La campeona de WWE, Rhea Ripley, rompe el silencio sobre su reciente cambio físico, revelando que lidia con un trastorno alimenticio y defendiendo su derecho a la autoexpresión frente a las críticas.

La imponente presencia de Rhea Ripley en el cuadrilátero de la WWE es innegable. La luchadora australiana ha forjado su camino hacia el estrellato gracias a una combinación magistral de físico atlético, una actitud desafiante y una imagen distintiva que la ha convertido en una figura icónica dentro de la industria del wrestling profesional. Su fuerza, carisma y estilo único han cautivado a una legión de seguidores, consolidándola como una de las atracciones principales de la empresa. Sin embargo, en los últimos meses, Ripley, de 29 años, se ha encontrado en el centro de un intenso debate público, recibiendo una avalancha de críticas y comentarios concernientes a su aspecto físico, especialmente en el período previo a su participación en el evento principal de WrestleMania.

La conversación sobre su cuerpo ha escalado hasta el punto de que un popular influencer fitness dedicó un video a analizar su transformación, un contenido que la propia Rhea Ripley no dudó en responder, tomando el control de la narrativa.

La evolución física de la excampeona mundial femenina ha sido un tema de admiración para muchos fanáticos durante años. Su musculatura robusta y su imponente complexión han sido pilares de su personaje y han contribuido a su éxito. Sin embargo, la atención reciente se ha centrado en lo que algunos perciben como un cambio en su figura. El influencer de fitness Matthew Angeletti publicó un video con el provocador título ¿Qué le pasó a Rhea Ripley?, donde especulaba sobre su estado físico. La respuesta de la luchadora sorprendió a muchos al revelar la causa subyacente de su cambio. De manera franca y valiente, Ripley admitió en sus redes sociales que su transformación se debía a 'Solo un pequeño trastorno alimenticio que estoy tratando de controlar activamente'. Esta declaración ha generado una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes han salido en su defensa ante las críticas. Mientras tanto, Ripley ha utilizado sus plataformas digitales para documentar su rigurosa preparación para WrestleMania 42, demostrando su compromiso y resiliencia.

Rhea Ripley siempre ha demostrado una determinación férrea para desafiar las expectativas y romper los moldes establecidos, especialmente en lo que respecta a las normas de género en el deporte. En una entrevista concedida a Fox Sports en 2022, compartió cómo figuras femeninas que se salían de lo convencional fueron su fuente de inspiración. 'Al crecer, me veía… Me fijaba en gente como Beth Phoenix. Era diferente, tenía una complexión distinta, era grande, robusta y musculosa, y salía ahí fuera a arrasar con cualquiera que se le cruzara. Era alguien a quien admiraba', declaró. Profundizó en la presión que a menudo se ejerce sobre las mujeres para cumplir con ciertos estándares estéticos, como tener el pelo largo. 'Se suele decir que las mujeres deben tener el pelo largo. Odio ese estereotipo. Odio cuando los hombres dicen: ‘Déjate crecer el pelo’. No. Este es mi cuerpo, es mi decisión. Hago lo que me da la gana con mi cuerpo y no puedes decirme qué hacer porque me quiero a mí misma, no me importa si no me quieres’, sentenció con contundencia. Sus palabras resuenan como un poderoso manifiesto de autoaceptación y empoderamiento, inspirando a otros a abrazar su individualidad y a rechazar las imposiciones externas





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