Rian Johnson argumenta que plataformas digitales permiten a nuevos directores acceder a audiencias sin depender de distribuidoras tradicionales, citando el éxito de Curry Barker.

El director estadounidense Rian Johnson ha posicionado a YouTube como un pilar fundamental para el futuro de la industria cinematográfica durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Marrakech. Johnson defendió activamente el papel de las plataformas digitales en el descubrimiento de nuevos cineastas y destacó específicamente la trayectoria de Curry Barker, director de la película 'Obsesión'. Este reconocimiento surgió mientras el director analizaba el desarrollo del cine independiente en un encuentro con el público marroquí.

Plataformas digitales vs distribuidoras

Johnson explicó que los medios digitales han transformado la manera de encontrar espectadores sin depender de las distribuidoras o de los festivales tradicionales. Para el realizador, YouTube no representa un paradigma nuevo ni aterrador, sino una herramienta eficaz para dar a conocer películas. Reconoció que comenzar una carrera cinematográfica sigue siendo complicado, aunque los realizadores disponen de más alternativas para mostrar sus trabajos. También destacó que publicar cortometrajes puede ayudar a construir una audiencia antes de realizar una producción de mayor duración.

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Carrera ascendente de Curry Barker

Curry Barker es un cineasta estadounidense de 27 años que comenzó creando videos para internet antes de conquistar las salas cinematográficas en 2026. Su carrera ganó popularidad mediante el canal de YouTube 'that's a bad idea', desarrollado junto con un comediante. Un cortometraje de esta serie superó los diez millones de reproducciones y despertó el interés de productores cinematográficos interesados en su estilo narrativo. Barker firmó con la agencia United Talent Agency en 2025 tras captar la atención de representantes de Hollywood.

Éxito comercial de la película Obsesion

La película de Barker, titulada 'Obsesion', se estrenó gratuitamente en YouTube y presenta a dos creadores de contenido cuyas bromas adquieren consecuencias perturbadoras. La producción cuenta con un presupuesto de 750 mil dólares y fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025. Su recepción provocó una competencia entre distribuidoras hasta que Focus Features adquirió los derechos por 15 millones de dólares. La cinta estableció un récord entre las producciones realizadas con presupuestos inferiores al millón de dólares.

Importancia de la calidad narrativa

Para Johnson, el elemento decisivo en la industria actual sigue siendo la calidad de las historias y la capacidad de conectar con el público. Considera que las plataformas pueden facilitar la difusión, pero el público necesita encontrar propuestas que le resulten significativas. Afirmó que crear contenido que conecte con la gente requiere practicar el oficio de manera eficaz. Destacó que esta combinación de conexión emocional y habilidad técnica es algo increíblemente excepcional que todos están buscando en la actualidad.

Contexto profesional de Rian Johnson

El director tenía previsto desarrollar una nueva trilogía para Lucasfilm anunciada en 2017, pero el proyecto terminó siendo descartado. Johnson aseguró que todavía siente cariño por ese universo y disfruta observar cómo otros cineastas aportan sus propias interpretaciones. Manifestó su emoción por haber muchas voces diferentes intentando hacer cosas con ese universo compartido. Además, explicó que ya está escribiendo su siguiente película, una historia ajena tanto a 'Star Wars' como a 'Entre navajas y secretos'.